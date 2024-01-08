"Постійно допрацьовують": Повітряні сили не виключають розробку нових ракет у РФ (відео)

На думку полковника командування Повітряних сил Дениса Смажного, ворог не зупиниться на наявних зразках озброєнь.

Полковник Денис Смажний з командування Повітряних сил України розказав, що РФ не зупиниться на наявному ракетному озброєнні. Ворог постійно допрацьовує боєприпаси. Про це він сказав в програмі "По суті" СтратКому ЗСУ.

На запитання ведучого, чи є інформація про розробку окупантами нових ракет Смажний сказав, що детальною інформацією він не володіє.

"Вони постійно удосконалюють свій наявний парк ракетного озброєння. Деталями я не володію, але є інформація, що вони постійно допрацьовують їх. Очікувати того, що вони будуть використовувати лише те, що є не варто. Я б налаштовувався, що нам доведеться боротись з новітнім озброєнням, бо не завтра все це закінчиться", — каже Денис Смажний.

Також він додав, що російські війська швидко вчаться. Якщо раніше вони запускали крилаті ракети на висоті близько кілометра, що дозволяло їх швидше та легше виявляти, то зараз вони пускають ракети на малих висотах аби ускладнити виявлення. Окрім цього масово застосовують дрони-камікадзе "Шахед". Проте і українські сили постійно вчаться, щоб підвищити ефективність протидії.

Відео з тайм-кодом

Нагадаємо, 13 листопада у РФ представили нову крилату ракету Х-69 для винищувача Су-57.

Раніше повідомлялось, що на російські Су-57 може бути встановлена ракета класу "повітря-повітря" Р-37М, яка нібито здатна вражати цілі на дистанції до 300 км.