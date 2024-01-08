Shahed та десятки ракет: Залужний оприлюднив деталі ранкового обстрілу України (фото)

Загалом російська армія запустила 59 повітряних цілей по Україні. Окупанти застосували майже усі види ракет та іранські дрони-камікадзе.

У ніч на 8 січня 2024 року противник завдав масованого удару по Україні крилатими, авіаційними, балістичними, зенітними керованими ракетами та ударними БпЛА. Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний 8 січня.

За словами генерала, усього зафіксовано 59 засобів повітряного нападу противника.

Він назвав напрямки, звідки Росія запускала ракети та безпілотники.

8 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131" летіли з району Приморсько-Ахтарськ;

7 зенітних керованих ракет С-300/С-400 — з Бєлгородської обасті;

4 аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал" запустили чотири літаки МіГ-31К (район пуску — Рязань, Тамбов);

24 крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55 — із 11 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС (район пусків — аеродром Енгельс);

8 крилатих ракет Х-22 — із бомбардувальників Ту-22М3 з Бєлгородської області;

6 балістичних ракет "Іскандер-М" — із районів Джанкой, Чауда – Крим;

2 керовані авіаційні ракети Х-31П — з літаків тактичної авіації (район пусків — Бєлгородська область).

Ворог атакував об’єкти критичної, цивільної інфраструктури, промислові та військові об’єкти.

Обстріл Запоріжжя 8 січня Фото: Анатолій Куртєв. Секретар Запорізької міської ради

Цього разу ворог атакував різні регіони України. Зокрема ракети, що летять по балістичній траєкторії, спрямував по Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та Хмельницькій областях.

Скільки ворожих ракет знищила ППО

У підсумку, за інформацією Залужного, українськими захисниками неба знищено:

8 ударних БпЛА "Shahed-136/131";

18 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55.

Нагадаємо, під час повітряної тривоги 8 січня вибухи в Україні прогриміли в кількох регіонах, унаслідок яких є постраждалі та руйнування інфраструктури. Відомо, що о 07:20 війська РФ здійснили пуск третього "Кинджала". У Повітряних силах підтвердили напрямок ракети — на Київ.

Напередодні, 6 грудня, атакували Харківську область, пошкоджено будівлі.

Також повідомлялося, що в ОВА розповіли про наслідки удару РФ у Донецькій області. Загинули щонайменше п'ятеро дітей, ворог використовував ракети С-300.