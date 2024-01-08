Від стратегічних субмарин до фрегатів: огляд кораблів у ВМФ РФ, введених у стрій
У грудня Балтійський та Тихоокеанський флоти РФ отримували нові субмарини та фрегат.
Російська армія попри втрати на Азовському морі ввела в стрій нові кораблі для Військово-морського флоту. Аналітик Томаш Гротнік з NavalNews проаналізував, які кораблі отримав російський флот.
За участі президента РФ Володимира Путіна було прийнято в стрій підводний човен "Император Александр ІІІ" проєкту 955А "Борей-А" – це вже третя субмарина для Тихоокеанського флоту РФ. Підводний човен почали будувати ще у 2015 році, а вихід з цеху верфі відбувся 29 грудня 2022 року. Восени та влітку "Император Александр ІІІ" пройшов серію ходових випробувань.
Наразі "Севмаш" будує ще три підводних човни проєкту "Борей-А", в тому числі "Князь Пожарский". Останній зриває терміни побудови.
Окрім цього 11 грудня у РФ підняли прапор на ударному підводному човні "Красноярськ" проєкту 885М "Ясень-М". Його так само будують для Тихоокеанського флоту РФ. Він є носієм ракети "Циркон", "Калибр-ПЛ" та "Онікс".
25 грудня також ввели в експлуатацію фрегат "Адмирал Головко". Серед його особливостей — російська силова установка, яка прийшла на заміну українським двигунам.
Також у РФ поповнили Балтійський флот. В його стрій ввели швидкісний катер "Наро-Фомінськ" проєкту 21361 "Буян-М". Він став четвертим для флоту на Балтиці. Його озброїли крилатими ракетами "Калибр-НК". Корабель побудували в Зеленодольську. Катер довше добудовували у РФ через західні санкції, які були запроваджені ще після анексії Криму.
Останній корабель, який ввели у стрій в Балтійську 25 грудня став протимінний тральник "Лев Чернавин" проєкту 12700 "Александрит". Корабель побудували в Середньо-Невському суднобудівному заводі під Санкт-Петербургом. Його заклали 24 липня 2020 року, а спустили на воду 14 квітня 2023 року.
Наразі у РФ є 8 кораблів проєкту "Александрит" й ще кілька будується:
- 2 в Балтиці;
- 3 в Чорному морі;
- 3 в Тихому океан;
- 3 — в стадії будівництва.
Нагадаємо, 6 січня у ГУР розповіли про пріоритети спецоперацій в Криму на 2024 рік.
28 грудня ЗМІ писали, що окупанти переозброїли захоплені українські бронекатери типу "Гюрза-М".