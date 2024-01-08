"Не вщухає жорстка боротьба": Сирський розповів про бої на Куп'янському напрямку

За словами командувача Сухопутних військ, ворог здійснює штурми наших позицій з метою подальшого блокування та окупації Куп'янська.

Російські війська продовжують активні наступальні операції в Куп'янському лісі, прагнучи прорвати оборону українських збройних сил і просунутися в напрямку міста Куп'янська Харківської області. Незважаючи на це, захисникам вдається успішно знищувати наступальні сили противника. Про це повідомив командувач Сухопутних військ Олександр Сирський у коментарі виданню "Інтерфакс-Україна".

За його словами, наразі ситуація під Куп'янськом залишається складною.

"Ворог продовжує вести активні наступальні дії в Куп'янському лісі, намагаючись прорвати оборону наших військ і просунутися в напрямку міста. Інтенсивні бойові дії на цьому напрямку розпочалися в жовтні 2023 року, і відтоді тут ні на день не вщухає жорстка боротьба, — сказав генерал.

Також він додав, що окупанти щодня штурмують населені пункти, обстрілюють їх з артилерії та використовують авіацію. Наразі штурми наших позицій ворог здійснює в районі Синьківки з метою подальшого блокування Куп'янська.

Сирський підкреслив, що, незважаючи на труднощі бою, командири і штаби наших військових підрозділів успішно контролюють обстановку, постійно проводять розвідку, аналізують тактику супротивника і ухвалюють усі необхідні рішення.

"Наші воїни дають адекватну відсіч ворогу та руйнують його плани. Загострення на цьому напрямку відбуваються постійно, але нашим Силам оборони вдається знищувати наступальний потенціал ворога і завдавати йому відчутних втрат", — зазначив Сирський.

Нагадаємо, 4 січня повідомлялося, що Сили оборони України завдали вогневого ураження колоні бронетехніки на Куп'янському напрямку. Усю техніку було знищено, а особовий склад ЗС РФ пустився у втечу.

Військовий експерт Ян Матвєєв 5 січня повідомив, що на Куп'янському напрямку російські окупанти втратили штурмову групу, яка намагалася прорватися в районі Синьківки. Штурм виявився невдалим, і окупанти зазнали великих втрат.