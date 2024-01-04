Росіяни бігли в жаху: ЗСУ розгромили бронеколону на Куп'янському напрямку (відео)

ЗСУ використовували проти бронетехніки міни, дрони та різні системи ураження.

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Сили оборони України завдали вогневого ураження колони бронетехніки на Куп'янському напрямку. Відповідне відео 4 грудня опублікували в Telegram-каналі ударної аеророзвідки 30-ї окремої механізованої бригади ЗСУ.

На опублікованих кадрах можна спостерігати послідовне знищення російської бронетехніки, включно з БМП і танками. Частина техніки під час удару спробувала розвернутися і залишити поле битви, проте без успіху — всю техніку знищили, а особовий склад ЗС РФ пустився у втечу.

Як ЗСУ вдалося розбити ворожу колону

Судячи з опублікованих кадрів, російську техніку було знищено, потрапивши у "вогневий мішок". По росіянах відпрацювали з мінометів, дронів, а також різних систем вогневого ураження та стрілецької зброї.

Зазначимо, що дата проведення бою не вказана.

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ЗСУ вдруге знищили штурмову колону ворога на Куп'янському напрямку (відео)

Нагадаємо, 3 січня командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський заявив, що ЗС РФ щодня проводять штурми поблизу села Синьківка. Там вони хочуть створити плацдарм для подальшого наступу на Куп'янськ.