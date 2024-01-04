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Военный Фокус Российско-украинская война

Россияне бежали в ужасе: ВСУ разгромили бронеколонну на Купянском направлении (видео)

Колонна вс рф, ВС РФ, танки, бронетехника
Фото: Скриншот | ВСУ разбили колонну бронетехники на Купянском направлении

ВСУ использовали против бронетехники мины, дроны и различные системы поражения.

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Силы обороны Украины нанесли огневое поражение колонны бронетехники на Купянском направлении. Соответствующее видео 4 декабря опубликовали в Telegram-канале ударной аэроразведки 30-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

На опубликованных кадрах можно наблюдать последовательное уничтожение российской бронетехники, включая БМП и танки. Часть техники во время удара попыталась развернуться и покинуть поле битвы, однако безуспешно — вся техника была уничтожена, а личный состав ВС РФ пустился в бегство.

Как ВСУ удалось разбить вражескую колонну

Судя по опубликованным кадрам, российская техника была уничтожена, попав в "огневой мешок". По россиянам отработали из минометов, дронов, а также различных систем огневого поражения и стрелковым оружием.

Отметим, что дата проведения боя не указана.

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Напомним, 3 января командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский, ВС РФ ежедневно проводят штурмы вблизи села Синьковка. Там они хотят создать плацдарм для дальнейшего наступления на Купянск.