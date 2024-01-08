Забагато балістики і замало засобів ППО для таких ракет: деталі атаки 8 січня (відео, інфографіка)

За словами речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, відсоток збиття ракет силами української ППО 8 січня залишається таким, як і був.

Під ранок 8 січня Російська Федерація випустила по населених пунктах України багато ракет, які летять за балістичною траєкторією. Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону "Єдині новини".

Він додав, що в України поки що не вистачає сучасних західних систем, які б збивали такі ракети у переважній більшості. Саме таким чином Ігнат пояснив нинішній результат роботи української протиповітряної оборони, якій довелося у понеділок, 8 січня, зранку мати справу не тільки із "шахедами", а й крилатими та аеробалістичними ракетами, керованими та авіаційними ракетами.

"Треба розуміти, що такі цілі можна збивати лише засобами, які можуть це робити, зокрема системами Patriot. Тому — такий результат сьогодні. Багато хто вже кажуть про "не надто великий відсоток збиття". Відсоток залишається таким, як і був (зокрема по ракетах Х-101, яких нині знищено 18 із 24)", — пояснив Ігнат.

Ігнат також зауважив, що нині було збито 100% "шахедів", запущених по Україні в ніч на 8 січня (8 із 8). Також, за словами речника Повітряних сил, не всі ракети, які запустив ворог, досягли цілі. Однак такі деталі розкриватися не будуть, щоб не "полегшувати життя ворогу".

Подробиці повітряної атаки на міста України 8 січня

Російські окупанти випустили по населених пунктах України 59 засобів повітряного нападу — ракет різного типу та ударних дронів.

"Захисники неба знищили: 8 ударних БпЛА Shahed-136/131 і 18 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55. Варто додати, що не всі ворожі ракети, які не вдалося збити, досягли своїх цілей", — повідомили у Повітряних силах України.

Детальніше стало відомо, що 8 січня росіяни завдали масованого удару по Україні, застосувавши:

8 ударних БпЛА типу Shahed-136/131 з району Приморсько-Ахтарська (РФ);

7 зенітних керованих ракет С-300/С-400 з Бєлгородської області РФ;

4 аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал" з чотирьох літаків МіГ-31К (район пуску — Рязань, Тамбов, РФ);

24 крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55 із 11 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС (район пусків — Енгельс, РФ);

8 крилатих ракет Х-22 із бомбардувальників Ту-22М3 з Бєлгородської області РФ;

6 балістичних ракет "Іскандер-М" із районів Джанкой, Чауда у Криму;

2 керовані авіаційні ракети Х-31П з літаків тактичної авіації (район пусків — Бєлгородська область РФ).

Росіяни атакували об’єкти критичної інфраструктури, промислові, цивільні та військові об’єкти.

Ворог цілився по різних регіонах України. Зокрема, ракети, що летіли за балістичною траєкторією, були спрямовані по Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та Хмельницькій областях.

Напередодні, 6 грудня, атакували Харківську область, пошкоджено будівлі.

Також повідомлялося, що в ОВА розповіли про наслідки удару РФ у Донецькій області. Загинули щонайменше п'ятеро дітей, ворог використовував ракети С-300.