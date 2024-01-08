Революційне озброєння: як шведська САУ Archer допомагає ЗСУ на фронті (відео)

Балістичний комп'ютер робить всі розрахунки, а бійці лише вводять в систему координати цілі. Наразі установка "полює" за особливо небезпечними цілями ЗС РФ в Україні, розповів журналіст Андрій Цаплієнко.

На озброєнні української армії перебувають шведські САУ Archer. Журналіст Андрій Цаплієнко заявив, що у Збройних сил Російської Федерації такого озброєння й близько немає. Про це йдеться у сюжеті "ТСН".

"У ворога такої і близько немає. Це один з найбільш революційних видів озброєння (САУ Archer — ред.), який союзники надали Україні. Archer, установка, яка одразу може випустити декілька снарядів по різних траєкторіях, але вони все одно прийдуть в одну точку і одночасно. Що там казати? Неприємний сюрприз для противника", — сказав Андрій Цаплієнко.

З його слів, ЗСУ мають вісім САУ Archer, проте для того, щоб "загасити сотні гармат, націлених на українців", ЗСУ потрібно значно більше цих артустановок.

Військовослужбовець 45-ої ОМБР, оператор-навідник установки Archer Євген заявив, що установка швидко розгортається, зокрема їй потрібно для цього 30 секунд, так само військові швидко згортаються та залишають вогневу позицію. Він зазначив, що балістичний комп'ютер робить всі розрахунки, тоді як бійцям потрібно лише ввести в систему координати цілі.

Журналіст наголосив, що Archer — це не масова зброя, зокрема шведський оборонпром випустив лише півсотні таких гармат. У секреті намагалися тримати те, що у Швеції готують артилеристів ЗСУ. Наразі ж установка "полює" за особливо небезпечними цілями ворога в Україні. За інформацією військових, САУ вже знищила ворожу БМП, мінометний розрахунок та танк.

Цаплієнко зауважив, що водій САУ Archer може сам запустити гармату через комп'ютер, навести її та вистрілити. Зокрема, жодна інша установка у світі не має подібної опції.

Нагадаємо, 16 грудня в Угрупуванні Обʼєднаних сил ЗСУ повідомили, що Швеція передала Україні вісім САУ Archer, які вважаються одними з найкращих у світі. Зокрема, установка працювала по ЗС РФ у Донецькій області.

3 листопада командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський показав шведську САУ Archer під час привітання військових з нагоди Дня ракетних військ і артилерії.