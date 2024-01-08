Штурмував Мар'їнку: Сили оборони взяли в полон "диво-окупанта" з Сомалі, — офіцер ЗСУ (фото)

Іноземний окупант перебував серед штурмової групи, яка намагалася прорвати позиції ЗСУ. Він та ще троє вцілілих здалися в полон.

На Донеччині в районі Мар'їнки Сили оборони пригальмували штурм окупантів і захопили кількох з них в полон. Серед полонених — громадянин Сомалі. Про це в своєму телеграм-каналі "Офіцер+" розповів лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс".

"Думаю, всі вже бачили в нас диво-полоненого. Це — громадянин Сомалі, мігрант, який був завербований в ЗС РФ скоріш за все на кордоні Фінляндії для відправки на війну в Україну", — йдеться в повідомленні.

Він зазначив, що "цього фрукта" взяли в полон бійці 46-ої ОАеМБр.

"Штурмова група з Росії пішла на штурм, їм почали давати п**ди. Тим часом підмога з боку Росії не могла підійти, оскільки закидали FPV і скидами. Спочатку "задвохсотили" 4 людини, а решта 4 здалися в полон", — розповіли про обставини до українського полону сомалійця в телеграм-каналі "Офіцер+"

Нагадаємо, що 6 січня повідомлялося, що в районі Авдіївки ЗС РФ планували зайняти позиції, але заблукали. Бійці Сил оборони не розгубилися і зайняли їх першими, в результаті вранці окупанти вийшли на них вранці.

6 січня також повідомлялося, що окупанти невдало сходили в наступ на Куп'янському напрямку. Вони розгубилися одразу, як тільки наїхали на міни. Далі потрапили під удари дронів-камікадзе та підірвалися на інших мінах.