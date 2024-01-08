"Порушує основний принцип": у Раді пояснили, чому не запровадять бронь за податками

В Україні з’явилась ініціатива надавати бронь від призову тим, хто офіційно сплачує певну суму податків зі свого заробітку. Голова фінансового комітету ВР Данило Гетманцев пояснив, що не так з цією ідеєю.

В Україні розглядають запровадження броні від мобілізації для громадян, які сплачують певну суму податків державі. В інтерв’ю "РБК-Україна" голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев відповів, наскільки така ініціатива перспективна.

"Дискусія щодо звільнення від мобілізації за майновим цензом, так званий податок на боягузливість, йде у суспільстві з різним ступенем напруженості з 24 лютого (2022 року — ред.)", — підкреслив він.

Чиновник зазначив, що під час війни мобілізація відбувається не лише на фронті, але й в тилу. Люди, які залишаються працювати замість служби на передовій, мають утримувати військових.

"Тому не платити зараз податки, працювати "в чорну" — це абсолютно аморально", — сказав Гетманцев.

Проте, з його слів, встановлення певних привілеїв за рівнем офіційної зарплати — це несправедливо. Тим паче коли йдеться про оклад, який суттєво перевищує середній по країні.

"Адже отримання цієї зарплати — не тільки й не так моя воля, скільки умови ринку праці, де, на жаль, поки що попит на роботу перевищує пропозицію. Крім того, ми розуміємо, що рівень зарплат та попит ще менший на прифронтових територіях", — пояснив очільник фінансового комітету.

Він наголосив, що пропозиція щодо броні за рівнем податку дискредитує одразу за декількома ознаками. Йдеться про професію, територію проживання, наявність статусу ВПО та майновий стан.

"Це порушує основний принцип, який має бути дотримано в країні, яка воює, — справедливості жертви", — заявив Гетманцев.

З його слів, жертвувати здоров'ям, свободою та майном усі мають однаково. Інакше дискредитується сама ідея боротьби та перемоги.

"Тому не думаю, що дискусія, яка в черговий раз загострилася, має перспективу", — додав чиновник.

Нагадаємо, Фокус розібрався, хто може отримати бронь від мобілізації у 2024 році та що для цього потрібно робити.

Частина українців може навпаки втратити бронь від мобілізації, і на це є шість причин. Окрім того, бронь не надають чоловікам, які мають дефіцитну спеціальність.