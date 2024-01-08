У Раді визнали, що законопроєкт про мобілізацію містить корупційні ризики, — Гончаренко

Антикорупційний комітет парламенту не схвалив урядовий законопроєкт, стверджує нардеп.

Комітет з питань антикорупційної політики Верховної Ради України визнав законопроєкт про мобілізацію таким, що містить корупційні ризики. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі.

"Щойно антикорупційний комітет Ради визнав урядовий законопроєкт про мобілізацію таким, що містить корупційні ризики. Як я і казав, у такому вигляді його ухвалювати категорично не можна", — повідомив Гончаренко.

Зазначимо, засідання профільного комітету було заплановано на 15 годину 8 грудня. Другим питанням у порядку денному вказано розгляд проєкту закону № 10378, внесеного Кабміном, "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби".

Нагадаємо, 5 січня спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що законопроєкт про мобілізацію має всі перспективи потрапити одразу в зал для голосування, щойно буде готовий на рівні комітету.