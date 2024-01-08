Влучання в танк: САУ "Богдана" демонструє результати на фронті (відео)

Українські спецпризначенці показали ефективність української техніки зі знищення важких бронемашин російських окупантів.

Українська колісна 155-мм самохідна артилерійська установка "Богдана" успішно виконує завдання та демонструє ефективні результати. Про це повідомили у пресслужбі 1 Окрема Бригада Спеціального Призначення ім. Івана Богуна у Facebook.

Аеророзвідка зафіксувала техніку. Згодом розрахунок САУ завдав влучного удару. Подробиці знищення ворога не оголосили.

"Пряме влучання в танк, працює САУ "Богдана"", – йдеться у дописі.

Виробництво САУ "Богдана"

В Україні виготовляють 155-мм САУ "Богдана". Її розробка не була простою, але зараз вдалося налагодити виробництво машин. За даними джерел "Економічної правди", в Силах оборони, для українських військових вже придбали близько 30 одиниць цієї техніки, а окрім цього створюється причіпна версія артустановки. Першим відомим використанням "Богдани" була операція на острові Зміїний.

За інформацією журналістів, російським загарбникам не вдалося знищили жодної "Богдани", а кілька пошкоджених проходять ремонт. Також "жива" й найперша версія на КрАЗі. Також її вартість вдвічі менша за французьку Caesar, яка коштує 5 млн євро.

Президент України Володимир Зеленський 4 грудня 2023 року заявив, що в державі виробляють 6 САУ "Богдана" на місяць. З його слів, у керівництва країни є плани щодо нарощування виробництва українського озброєння.

Нагадаємо, у жовтні 2023 року ЗСУ показали застосування батареї українських "Богдан" на різних шасі. На озброєнні 1-ї окремої бригади спецпризначення є декілька САУ "Богдана" на базі білоруського МАЗ-6317 та чеської Tatra.