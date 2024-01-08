У законопроєкті про мобілізацію побачили корупційні ризики: у Генштабі ЗСУ згодні, — ЗМІ

Антикорупційний комітет Ради побачив в урядовому законопроєкті певні ризики. Вслід за ним документ порекомендували допрацювати і в комітеті ВР з соцполітики.

Комітет Верховної Ради з питань антикорупційної політики під час засідання 8 січня визнав, що урядовий законопроєкт про посилення мобілізації несе корупційні ризики. Цю інформацію у коментарі виданню "Українська правда" підтвердила очільниця комітету Анастасія Радіна.

За даними ЗМІ, комітет вирішив, що мобілізація в Україні потрібна, але деякі норми нового законопроєкту містять корупційні ризики. Про які саме пункти йдеться, голова комітету Ради не уточнила. Проте вона пообіцяла журналістам, що надасть цю інформацію згодом.

У виданні передали, що на засіданні парламентського комітету були присутні й представники оборонних відомств — Міністерства оборони та Генерального штабу ЗСУ.

"Вони погодились з висновком комітету і пообіцяли усунути недоліки", — зазначено в матеріалі.

Рішення комітету ВР з соцполітики

Народний депутат Олексій Гончаренко розповів, що також законопроєкт про мобілізацію розглянув комітет Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів.

Там одноголосно ухвалили рішення:

рекомендувати допрацювати документ з урахуванням альтернативних законопроєктів та пропозицій Міністерства соціальної політики України;

розробити окремий законопроєкт про звільнення строковиків.

"Тобто і цей комітет Ради не підтримує прийняття урядового законопроєкту в тому вигляді, в якому він поданий", — зазначив Гончаренко.

Публікація Олексія Гончаренка від 8 січня Фото: Скриншот

Нагадаємо, раніше про визнання комітетом ВР законопроєкту про мобілізацію таким, що несе корупційні ризики, інформував нардеп Олексій Гончаренко. Депутат підкреслив, що "у такому вигляді його ухвалювати категорично не можна".

Як зазначав Фокус, засідання комітету було заплановане на 15:00 8 січня. Другим питанням у порядку денному був вказаний розгляд проєкту закону №10378, який стосується змін у питанні мобілізації та військового обліку.

Раніше голова Верховної Ради Руслан Стефанчук припускав, що урядовий законопроєкт про мобілізацію одразу після підготовки профільним комітетом потрапить на голосування.