Ніякого десанту: у ВМСУ заперечили присутність нового російського ВДК у Криму (фото)

Речник ВМС України Дмитро Плетенчук наголосив, що будь-яку інформацію, що відрізняється від тієї, якою він поділився у Facebook, треба вважати помилковою.

Великий десантний корабель проєкту 11711 "Іван Грен" не перебував з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні і наразі не перебуває в акваторії Чорного та Азовського морів. Про це на власній сторінці у Facebook 8 січня написав речник ВМС ЗСУ, капітан 3-го рангу Дмитро Плетенчук.

Він додав, що великий десантний корабель "Петро Моргунов" того самого проєкту 11711 теж не перебуває у портах тимчасово окупованого Криму.

"Будь-яку інформацію, що відрізняється від вказаної мною у цьому дописі, треба вважати помилковою", — наголосив речник.

Фото: Facebook

Плетенчук зазначив, що жодних "підготовок до висадки десанту" зі згаданих вище кораблів так само не передбачається.

Яку інформацію спростовано

У неділю, 7 січня, телеграм-канал "Кримський вітер" поширив інформацію про те, що нібито перед початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну великий десантний корабель "Петро Моргунов" було перекинуто у Чорне море для участі у навчаннях і відтоді він перебував у бухті Новоросійська.

Моніторингова група "Кримського вітру" начебто помітила на супутникових знімках найновіший російський десантний корабель "Іван Грен". Вони припустили, що це і є той самий "Петро Моргунов".

"На знімку із супутника Sentinel 2 за 6 січня біля пірса в Севастопольській бухті відзначений, з великою ймовірністю, ВДК проєкту 11711 типу "Іван Грен", — йшлося у повідомленні.

Нагадаємо, 28 грудня голова Громадської ради при Одеській ОДА, представник Української добровольчої армії "Юг" Сергій Братчук заявив, що після знищення ВДК "Новочеркасск" у Феодосії окупанти вивели з порта залишки Чорноморського флоту. Йдеться про мінний тральщик "Александрит", рятувальний буксир "Капітан Гур'єв" і ще один військовий корабель.