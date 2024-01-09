У російської армії зʼявився новий ЗРК: що відомо про комплекс "Гибка-С" (фото)

ЗС РФ можуть використати комплекс "Гибка-С" для боротьби з українськими дронами, вважають експерти.

Окупанти почали використовувати на фронті мобільний ЗРК "Гибка-С" на базі броньовика "Тигр". Відповідні світлини зʼявились в російських телеграм-каналах.

"Гибка-С" розроблена на базі морського комплексу 3М-47 "Гибка". Зенітно-ракетний комплекс використовує ракети від переносних зенітно-ракетних комплексів "Игла" та "Верба". Наразі у РФ не повідомляють, скільки машин вже є на фронті, та скільки з них вже залучали в бойових діях. Проте у Defense Express проаналізували, на що здатний російський комплекс.

"Гибка-С" на фронті

По суті "Гибка-С" — це броньовик "Тигр", на дах якого встановили 4 ПЗРК й ще 4 може бути в запасі. Заявляється, що комплекс одночасно може перехоплювати до трьох повітряних цілей. Екіпаж комплексу складає до трьох осіб, але при цьому декларується робота в автономному режимі або за цілевказанням від мобільної РЛС "Гармонь". В такому випадку РЛС має встановлюватись на окрему машину.

Характеристики "Гибки-С" залежать від моделі ПЗРК:

дальність ураження з ПЗРК "Игла-С" — 6 км;

висота ураження з ПЗРК "Игла-С" — 3,5 км;

дальність ураження з ПЗРК "Верба" — 6,5 км;

висота ураження з ПЗРК "Верба" — до 4,5 км.

Представили комплекс у 2016 році, а старт серійного виробництва нібито розпочався у 2021 році. Проте наразі нема даних, чи почали ЗС РФ їх отримувати з того часу. У виданні допускають, що окупанти можуть використати "Гибку-С" для боротьби з українськими дронами.

Нагадаємо, 8 січня експерти писали, що у РФ модернізують ЗРК С-300 та ракети до нього.

5 січня Сили спецоперацій показали ураження трьох ЗРК окупантів на Донецькому напрямку.