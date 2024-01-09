Війна за Тайвань може обійтися світу в $10 трлн або 10% світового ВВП, — Bloomberg

Аналітики агентства розглянули два сценарії можливого розвитку подій. Перший — вторгнення Китаю на Тайвань із подальшим втручанням США, другий — торгова блокада острова.

Ймовірна війна через Тайвань може обійтися світовій економіці в 10 трлн доларів, що дорівнює приблизно 10% світового ВВП. Це більше, ніж збитки від війни в Україні, пандемії COVID і глобальної фінансової кризи. Такі дані наводять аналітики агентства Bloomberg у матеріалі від 9 січня.

"Зростаюча економічна і військова міць Китаю, зростаюче почуття національної ідентичності Тайваню і нестабільні відносини між Пекіном і Вашингтоном створюють всі умови для кризи", — пишуть автори публікації.

Було зазначено, що напруженість навколо Тайваню дещо ослабла на листопадовому саміті між президентом США Джо Байденом і китайським лідером Сі Цзіньпіном, який пообіцяв вжити "привітних" заходів у цьому напрямку. Однак багато аналітиків не ставлять під сумнів імовірність неминучого китайського вторгнення на Тайвань, пише Bloomberg.

У публікації експерти розглянули два сценарії — вторгнення Китаю на Тайвань, у разі якого в конфлікт будуть втягнуті Сполучені Штати, а також торговельну блокаду острова.

У першому випадку було названо такі наслідки:

падіння торгівлі з Тайванем на 100%;

зниження ВВП Тайваню на 40%, ВВП Китаю — на 16,7%, ВВП США — на 6,7%;

зниження світового ВВП на 10,2%, при цьому найсильніше постраждають країни Східної Азії, зокрема Південна Корея і Японія.

Аналітики акцентують на тому, що відносно великий відсоток збитків для Китаю зумовлений розривом зв'язків з основними торговельними партнерами і відсутністю доступу до передових напівпровідників. Водночас збиток для США багато в чому пов'язаний із залежністю компанії Apple від азіатського ланцюжка постачання електроніки.

Блокада ж острова загрожує такими наслідками:

ВВП Тайваню знизиться на 12,2%, Китаю — на 8,9%, США — на 3,3%;

зниження світового ВВП становитиме 5%.

Моделювання вартості війни за Тайвань

У будь-якому зі сценаріїв ключовою проблемою стане втрата вироблених на Тайвані чипів і напівпровідників. Аналітики звернули увагу на ринкову капіталізацію 20 найбільших клієнтів тайванської Semiconductor Manufacturing, яка сягає 7,4 трлн доларів. Крім того, слід зважати на те, що блокада острова порушить рух через Тайванську протоку, яка є одним із найбільш завантажених морських шляхів у світі.

Нагадаємо, на думку оглядачів Defence News, армія США наразі не має у своєму розпорядженні достатньої кількості боєприпасів в Індо-Тихоокеанському регіоні. У разі потенційного конфлікту з Китаєм для задоволення потреб американських сил виробництво 155-мм снарядів має бути збільшене в 3,6 раза.