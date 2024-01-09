СБУ викрила нові схеми ухилення від призову: чиновник часів Януковича – серед підозрюваних

Організаторам оборудок та їхнім спільникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

Служба безпеки заблокувала три нові схеми ухилення від мобілізації в Україні та незаконного перетину кордону чоловіків призовного віку. У трьох регіонах країни затримано організаторів оборудок. Про це повідомила СБУ 9 січня.

За інформацією слідчих колишній радник глави адміністрації Януковича та посадовець військово-лікарської комісії, які з кожного ухилянта заробляли до 10 тисяч доларів США, наразі перебувають серед головних підозрюваних.

За гроші фігуранти сприяли втечі потенційним призовникам за кордон в обхід контрольно-пропускних пунктів або на підставі підроблених документів.

Фото: СБУ Фото: СБУ

У Києві: злочинці вивозили ухилянтів до Європи під виглядом водіїв міжнародних пасажирських перевезень

Очолював угруповання киянин, який з 2012 і до початку 2014 року обіймав посаду радника глави адміністрації президента-втікача Віктора Януковича.

Для реалізації схеми експосадовець оформлював своїх клієнтів на підконтрольну компанію-перевізника та реєстрував їх у системі "Шлях" як водіїв закордонних рейсів.

На Закарпатті: посадовець продавав фіктивні медвисновки про непридатність до служби за станом здоров’я

Член місцевої військово-лікарської комісії за гроші видав чоловікам фіктивні медвисновки про непридатність до служби за станом здоров’я. У подальшому клієнти фігуранта планували виїхати за межі України як "списані" з військового обліку.

Співробітники СБУ затримали посадовця ВЛК під час передачі йому частини неправомірної вигоди.

На Тернопільщині: волонтерка БФ довозила ухилянтів до кордону

Ще один канал нелегальної міграції ліквідовано у Тернопільській області. До його організації причетна волонтерка місцевого благодійного фонду та один із мешканців регіону.

За грошову "винагороду" вони довозили ухилянтів до кордону з європейською країною, а далі показували їм обхідні маршрути лісовими стежками.

Співробітники української спецслужби затримали обох фігурантів під час спроби нелегального переправлення за межі України декількох втікачів від мобілізації.

Організаторам оборудок та їхнім спільникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

Напередодні прикордонники затримали 10 утікачів із різних областей, які хотіли незаконно покинути територію України на човні. За допомогу в перетині кордону чоловіки мали заплатити по 5 тисяч доларів.

Водночас випадки все більше повідомляють про випадки, коли працівники ТЦК насильно хапають людей на вулиці, що є порушенням законів.