"Це система": в Офісі генпрокурора підтвердили кілька десятків фактів страт воїнів ЗСУ

Глава "департаменту війни" Юрій Бєлоусов заявив, що дані всіх жертв окупантів уже встановлено. Крім того, є підстави вважати, що страту здійснили солдати 76-ї так званої "псковської" дивізії.

У грудні в районі Роботиного Запорізької області російські окупанти розстріляли трьох українських військових із 82-ї окремої десантно-штурмової бригади. Глава "департаменту війни" Офісу Генерального прокурора Юрій Бєлоусов підтвердив, що відео з вбивством ЗС РФ військовополонених — справжнє, а підтверджених фактів страти наших захисників є кілька десятків. Про це він розповів в інтерв’ю "Телеграфу".

"Оприлюднене відео не фейк, було розстріляно наших військовослужбовців. Це приклад воєнного злочину окупантів, який, на жаль, досить поширений у росіян", — наголосив співробітник Офісу генпрокурора.

За його словами, дані всіх жертв окупантів уже встановлено. Крім того, як зазначив Бєлоусов, є підстави вважати, що розстріл здійснили солдати 76-ї так званої "псковської" дивізії. Нині відповідна інформація перевіряється, також збираються дані щодо кількості страт українських військовополонених росіянами та тих, хто зазнав тортур.

Як додає представник Офісу генпрокурора, фактично всі українські військовополонені, які утримувалися у ворога зазнали жорстокого поводження та тортур.

"Це точно не рідкісні випадки, це система. Є кілька десятків підтверджених фактів страти військовополонених. У принципі, злочини щодо військовополонених вже формуються в окремий напрямок. Катування, жорстоке поводження — найпоширеніший злочин", — розповідає Бєлоусов.

Окрім того, він нагадав, що нещодавно було оприлюднено відео, як окупанти в Запорізькій області використовують українських військовополонених як "живий щит". За словами Бєлоусова, це окремий воєнний злочин, який демонструє "рівень культури нашого ворога".

Розстріл полонених українців

Нагадаємо, що на початку грудня стало відомо про ще один подібний випадок. Тоді українці здавалися в полон під Авдіївкою. На опублікованих кадрах російські військові розстрілюють двох українських солдатів після здачі в полон на околиці Авдіївки. Українські захисники виходили з піднятими вгору руками.

Пізніше слідство встановило, що до розстрілу українських бійців причетні "псковські десантники", які також мають стосунок до звірств у Київській області.