"Путіну потрібно показувати результат": ЗС РФ наступають на 5 напрямах, — офіцер ЗСУ (відео)

Військовослужбовець Тарас Березовець підтвердив, що російські окупанти проводять ротацію. Для мобілізації нових людей у РФ вже готові підкидати наркотики або зброю.

Ситуація на фронті складна, і ЗС РФ намагатимуться наступати на сході й надалі. Російські окупанти мають конкретний дедлайн для свого просування. Про це в ефірі "24 каналу" розповів офіцер ЗСУ та журналіст Тарас Березовець.

З його слів, ситуація на передовій залишається такою ж складною, як була і протягом 2023 року. ЗС РФ продовжують тиснути, адже мають досягти якихось результатів до президентських виборів у країні-агресорці.

"Очевидно, що наступальні дії російських Збройних сил продовжуватимуться як мінімум до завершення президентської кампанії в Росії. Чому так? (Володимиру, — ред.) Путіну потрібно показувати результат, показувати, що він президент країни, що воює", — пояснив Березовець.

Він наголосив, що очільник Кремля "піариться" перед виборами, і війна в Україні — тем №1 в його списку.

Військовослужбовець підтвердив, що ЗС РФ намагатимуться наступати. Нині ворожі зусилля сконцентровані на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Мар'їнському та Авдіївському напрямах.

"Тобто оці п’ять напрямів, вони як були, так і залишаються", — додав Березовець.

Мобілізація в Росії

Офіцер підтвердив, що ЗС РФ проводять ротацію. Однак ворожі війська стикаються з проблемами у питанні мобілізації. Для залучення нових людей у військо в Росії вже змушені вдаватись до "нетривіальних способів" — підкидати наркотики та зброю.

"Потім їм дають вибір: або ти сідаєш в колонію, або ти підписуєш контракт зі Збройними силами Росії. Цим займаються російські так звані правоохоронні органи", — розповів Березовець.

Також військовий підтвердив, що ворог стикнувся з трендом на дезертирство. Лише за останній час у РФ офіційно порушили 5 тисяч відповідних справ, побивши рекорд.

"У них відбувся такий стрибок цієї злочинності, дезертирства", — підкреслив захисник.

З його слів, у прикордонних регіонах Росії вже звикають до нової реальності. Мешканці усвідомлюють, що їх кинули напризволяще, і тепер на територію країни-агресорки теж "прилітає". Проте офіцер ЗСУ наголосив, що усі руйнування — на совісті ворожої ППО.

"От вони так неефективно працюють. Так збивають, що все це летить на голови росіян", — заявив Березовець.

Він додав, що такі інциденти також впливають на мотивацію росіян мобілізовуватись.

Коментар Тараса Березовця (про ситуацію на фронті та мобілізацію у РФ — з 37:37)

Нагадаємо, бригадний генерал Олександр Тарнавський розповів, що бійці ЗС РФ масово здаються в полон. Лише протягом доби ЗСУ вдалося полонити 30 ворожих солдатів.

Військовий експерт Олексій Мельник розповів, які дві області України — в пріоритеті захоплення у росіян. З його слів, рівень підтримки війни серед населення країни-агресорки значно впав.