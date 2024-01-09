У палатах 10 градусів: у Підмосков'ї в санаторії замерзають військові, — росЗМІ (фото)
За інформацією медіа, без тепла залишаються десяти тисяч жителів у різних населених пунктах. Дехто з мешканців скаржиться, що влада ніяк не реагує на скарги та ситуацію.
У Московській області росіянам п’ятий день не подається тепло через аварію на котельні. Такий колапс торкнувся і санаторію, у якому лікуються російські військові. Про це повідомляє російське видання "Можем объяснить".
Зазначається, що у сильний мороз без теплопостачання залишилися десятки тисяч жителів Підмосков’я. Через таку ситуацію невдоволені росіяни пишуть гнівні коментарі під постами губернатора Московської області.
Одна із мешканок російського міста Хімки розповіла журналістам, що у її помешканні немає навіть гарячої води, а температура повітря становить 15 градусів тепла. Однак влада ніяк не реагує на скарги.
Росіянка, яка проживає у Солнєчногорську, пожалілася виданню, що вона сиділа без тепла та гарячої води з 17 до 26 грудня, тепер влада повторно вимкнула теплопостачання. За її словами, причиною такого інциденту стала погана підготовка влади до опалювального сезону.
Також проблеми з опаленням торкнулися і санаторію, де проходять лікування російські окупанти. Одна з мешканок жаліється, що "чоловіки захищають Батьківщину", а їхні дружини із дітьми мерзнуть.
Повідомляється, що у палатах лікувально-профілактичного закладу лише 10 градусів тепла та для того, щоб військові РФ не замерзли, волонтери купують обігрівачі.
Також журналісти розповідають, що з відсутністю теплопостачання зіткнулися мешканці села Лотошино, а у Подольську мерзнуть десятки багатоквартирних будинків.
Нагадаємо, 6 січня медіа писали, що у Підмосков’ї без опалення залишилося понад 20 тисяч людей. У багатьох мешканців немає не лише тепла, але й гарячої води і світла. Причиною такої ситуації став прорив на теплотрасі 4 січня.
Через таку ситуацію мешканці будинків евакуюються зі своїх помешкань, адже у декого у квартирі лише 5 градусів тепла. Повідомлялося, що губернатор Московської області практично тиждень ніяк не коментував інцидент, а пізніше закрив коментарі в соцмережах.