Збільшує шанси на виживання під час ракетних обстрілів: в Києві створили "Капсулу життя" (фото)
Укриття "Капсула життя" — збірна сталева конструкція. Вона розроблена для розміщення у приватних будинках та квартирах, а також в офісних приміщеннях, де немає можливості встановити монолітну конструкцію.
В Києві створили "Капсулу життя", яка може врятувати українців від наслідків ракетних атак та обтрілів. Про це пише видання Dev.ua.
Так, у Києві розробник і виробник деревопереробного обладнання Сергій Захарін розпочав виготовлення власної модульної конструкції "Капсула життя", яка призначена врятувати від наслідків ракетних обстрілів.
Ідея зробити таке укриття у Сергія з'явилася ще у 2015 році, але тоді її він "сховав у шухляду" і практично втілити в життя вирішив її лише зараз. За його задумами, конструкція мала слугувати як укриття під час землетрусу та як сейф на випадок, якщо родина має десь поїхати і залишити цінні речі.
"Я думав про те, як у сьогоднішніх реаліях людина може вберегти себе під час ракетних обстрілів, не виходячи з власного дому, як цю конструкцію доставити, власне, у квартиру багатоповерхового будинку", — згадує він.
Що являє собою "Капсула життя"
Укриття "Капсула життя" — збірна сталева конструкція. Вона розроблена для розміщення у приватних будинках та квартирах, а також в офісних приміщеннях, де немає можливості встановити монолітну конструкцію. Укриття збирається зі сталевих елементів, які зʼєднуються між собою болтами. Монтується "Капсула життя" безпосередньо в приміщенні та кріпиться до несущої стіни.
Зараз у розробника є два види укриттів — на 3 та на 6 осіб.
Технічні характеристики
- довжина 2,1 м;
- висота 2,1 м;
- ширина: 1,1 м на 3 особи та 1,4 м на 6 осіб;
- матеріал — сталь 5 мм;
- вага 750 кг та 850 кг відповідно;
- найважча деталь капсули 45 кг.
Укриття розраховане витримати 99% уламків та дрібних осколків (до 5 мм) у результаті падіння або розриву будь-яких боєприпасів. "Капсула життя" не розрахована на пряме влучання і не пропускає мобільний звʼязок.
"Капсула" постачається суто як металева конструкція, а вже замовник може обшити її в середині мінеральною ватою та гіпсокартоном, який не горить, що у випадку падіння капсули зможе помʼякшити удари для людей.
За розрахунками розробника, капсула має вогнетривкість до 30 хвилин, але бажано в середині тримати вогнегасник, респіратори та кисневі балончики.
Конструкція має аварійні люки з трьох сторін, якими можна скористатись, якщо двері виявляться заблокованими.
Тестування
"Капсулу життя" Сергій тестував двічі. Перший раз на конструкцію було скинуто бетонну плиту завважки у 1100 кг із заввишки 9,3 м. У момент падіння Сергій перебував всередині капсули.
"Що я відчував там, усередині? Та нічого, грюкнуло і все. Піднявся пил стовпом. Не було ніякого страху, бо я був впевнений у міцності своєї розробки", — говорить чоловік.
Під час другого випробування на капсулу наклали 43 тонни ваги, і конструкція просіла лише на 15 міліметрів, а коли плити зняли — вона вирівнялась до свого початкового стану. Також тоді виникло блокування дверей, але Сергій зміг їх відкрити самотужки.
Першу капсулу в Сергія вже замовила і встановила родина, яка живе у приватному будинку поблизу Боярки.
"Я порівнюю цю капсулу з ременем безпеки в машині. Тобто, може, на 100% і не врятує, але точно збільшить шанси на виживання", — говорить Євген, який встановив "Капсулу".
З його слів, вони з дружиною й сином почали значно краще спати.
Виробничі потужності і вартість
Сергій має невелике виробництво та працює з двома помічниками. Капсулу чоловік продає за 70 000 грн. Зараз у Сергія в розробці бар'єр для капсули, який має витримати постріл калібру 7,62. Найближчим часом планується випробування.
Нагадаємо, що у 1940-му році англійський інженер Джон Бейкер розробив домашнє сховище від наслідків авіанальотів. Прямого влучання авіабомби воно не витримувало, але якщо будинок руйнувався, то шанси залишитися в живих різко росли. Конструкцію назвали "сховище Моррісона" — на ім'я тодішнього міністра внутрішньої безпеки Британії.