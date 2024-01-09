Артилеристи застосували САУ "Паладін" по мінометному розрахунку окупантів в укритті (відео)

Загарбники облаштували позицію за зруйнованими будинками та намагалися замаскувати техніку.

Українські артилеристи застосували САУ M109 "Паладін" та знищили російський 120 мм міномет. У Facebook 17-та окрема танкова Криворізька бригада імені Костянтина Пестушка опублікувала результати роботи.

Бійці зафіксували, що загарбники облаштували позицію за зруйнованими будинками. Вони вирішили замаскувати міномет, але цього зробити їм не вдалося.

САУ M109 американського виробництва успішно впоралася з завданням. Міномет було знищено.

"Слава ЗСУ!", — йдеться у дописі.

САУ M109: історія застосування

Американську самохідну гаубицю M109 розробили ще у 60-х роках XX століття. Техніку модернізували з 1962 по 2003 рік. Також вона випускалася за ліцензією в 1990-х роках на території Південної Кореї. Остання версія самохідної гаубиці — M109A7.

Вперше M109 застосували під час В'єтнамської війни в реальних бойових умовах під час В'єтнамської війни. Згодом САУ вже використовувалася в інших конфліктах. У США залишається основною самохідною артилерійською системою військ країни у найближчому майбутньому. Система є стандартною САУ країн, які входять до НАТО, в значних кількостях постачали також у низку інших країн і використовувалася в багатьох регіональних конфліктах.

Нагадаємо, 2 серпня бійці 17 танкової ефективно застосували САУ M109. Командир батареї на псевдо "Тайсон" розповів, що завдяки влучним ударам артилерії та ППО вдається успішно боротися з артустановками російських окупантів. Розрахунок згодом показав застосування САУ по ворожій піхоті.