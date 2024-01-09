Включив у список на обмін: у Черкасах "співробітник" ГУР заробив на дружині військовополоненого

Підозрюваний вимагав 40 тисяч гривень з дружини українського військовополоненого за обіцянку "порішати" його обмін, розповіли в прокуратурі.

У Черкасах затримали чоловіка, який видавав себе за співробітника Головного управління розвідки і за гроші нібито вносив військовополоного у списки на обмін. Про це повідомляє прокуратура Черкаської області.

Так, прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно чоловіка, який одержав гроші за обіцянку "порішати" включення військовослужбовця, який перебуває в полоні у РФ, до списку на обмін полоненими.

"За даними слідства, чоловік видавав себе за співробітника Головного управління розвідки Міністерства оборони України, щоб одержати від дружини військового ЗСУ неправомірну вигоду за включення її чоловіка в обмінний список військовополонених ЗСУ. За вплив на прийняття рішення уповноваженою особою Міноборони України обвинувачений одержав 40 тис. грн", — йдеться в повідомленні прокуратури.

У прокуратурі зазначили, що у разі доведення вини, правопорушнику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що під час боїв 8 січня ЗС РФ на Таврійському напрямку масово здавалися в полон. За добу вдалось полонити 30 російськийх солдатів.

Раніше повідомлялося, що бійці ЗСУ неподалік Мар'їнки взяли в полон окупанта, який єдиний вижив під час ворожих штурмів. Його вивели з позицій за допомогою дрона.