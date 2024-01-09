Тайвань оголосив повітряну тривогу: КНР запустила над островом ракету із супутником (фото)

За словами голови МЗС Тайваню, ракетоносій пролетів над південною частиною острова. Громадянам на мобільні телефони надійшло повідомлення про можливу повітряну атаку. У китайських держЗМІ розповіли, що супутник, який запустили, відстежуватиме загадкові часові явища у Всесвіті.

9 січня в мобільних телефонах громадян по всій території острова Тайвань з'явилися попередження про можливий авіаналіт. Цьому передував запуск китайського супутника в повітряному просторі КНР, що сталося на тлі напруженості між Тайбеєм і Пекіном, що зростає. Про це повідомляє The Daily Mail.

Повітряна тривога в Тайвані Повітряна тривога в Тайвані

Президентське попередження було розіслано на мобільні телефони жителів, яким повідомили про проліт ракети та попросили потурбуватися про особисту безпеку. Повітряну тривогу оголосили за кілька хвилин після того, як влада КНР заявила про успішний запуск супутника Einstein Probe з космодрому Січан (південний захід провінції Сичуань).

По державному телебаченню повідомили, що пуск здійснено за допомогою носія Long March-2C, і що супутник вдало вивели на орбіту. Заздалегідь про це не повідомлялося, і жодних подробиць не було.

Випадок з оголошеною повітряною тривогою у вівторок, 9 січня, стався лише за кілька днів до президентських і парламентських виборів. У суботу жителі Тайваню, як стверджують у Китаї, обиратимуть між війною і миром.

Ракетоносій Long March-2C Фото: X (Twitter)

Пекін розглядає Тайвань, розташований приблизно за 160 км від східного узбережжя КНР, як бунтівну провінцію, яка має перейти під його контроль.

Тайвань на карті

За даними державного інформаційного агентства "Сіньхуа", запущений китайський супутник буде "відстежувати загадкові часові явища у Всесвіті, які нагадують мерехтіння феєрверків". Це необхідно, щоб розкрити маловідомі аспекти космосу, повідомили журналісти.

Повітряна тривога пролунала під час пресконференції міністра закордонних справ Тайваню Джозефа Ву.

"Це те, з чим ми довго боролися. Що стосується уряду Тайваню, наші військові готові впоратися з будь-якою надзвичайною ситуацією", — сказав Ву у відповідь на запитання про супутник і можливі провокації з боку КНР.

Він згадав про те, що ракета-носій супутника пролетіла над південною частиною Тайваню, але подробиць не навів.

Провідний кандидат у президенти Тайваню Вільям Лай заявив, що він сподівається на відновлення діалогу після майже восьми років повної відмови з боку Пекіна. Китай як умову для відновлення контактів вимагає, щоб керівництво Тайваню відмовилося від своїх претензій на острів.

Нагадаємо, що, за оцінками Bloomberg, війна за Тайвань може обійтися світові в $10 трлн або 10% світового ВВП.

Також повідомлялося, що ЗМІ з'ясували, як корупція знищує армію Китаю: ракети заправляють водою, а не паливом.