Комітет закінчив: рішення щодо законопроекту про мобілізацію буде 10 січня, — Гончаренко

За словами народного депутата, у Міністерстві оборони погодилися з тим, що відстрочка для всіх осіб з інвалідністю має зберегтися. Третя група також була включена туди.

Ухвалення рішення щодо законопроєкту про мобілізацію №10378 було перенесено на завтра. Комітет з питань національної безпеки завершив своє засідання. Про це написав народний депутат від фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі 9 січня.

За його словами, у вівторок комітет з національної безпеки і оборони понад 6 годин розглядав питання, які не стосуються законопроєкту про мобілізацію. У результаті було ухвалено рішення перенести розгляд на наступний день.

Окремо народний депутат додав, що деякі зміни до документа буде внесено і Міністерство оборони погодилося з цим.

"З важливого. Міноборони у своїх пропозиціях погоджується зі збереженням відстрочки для всіх осіб з інвалідністю (включно з 3 групою) та їхніх чоловіків. Це, зокрема, були норми мого альтернативного законопроєкту. Уже перемога", — заявив Олексій Гончаренко.

Комітет із питань нацбезпеки розгляне законопроєкт про мобілізацію 10 січня Фото: Скриншот

У результаті мобілізаційний законопроєкт не буде винесено 10 січня на розгляд у Верховній Раді, писав також народний депутат.

До слова, 8 січня документ розглядали в комітеті Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, де він також не був схвалений. Учасники одноголосно погодилися з тим, що законопроєкт необхідно доопрацювати.

Зокрема необхідно розробити окремий законопроєкт, який враховував би пропозицію про звільнення строковиків протягом двох місяців.

Нагадаємо, 8 січня комітет з питань антикорупційної політики Верховної Ради також не підтримав ухвалення законопроєкту, адже в ньому виявили корупційні ризики. Представники Міноборони та Генштабу ЗСУ, які були присутні на засіданні, погодилися з цими висновками.

Також повідомлялося, що законопроєкт про мобілізацію №10378 з'явився на порталі Верховної Ради 25 грудня 2023 року. У документі пропонують внести зміни до низки чинних законів, які мають допомогти поповнити лави Сил оборони.