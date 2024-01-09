"Наберемо 20%": офіцер ЗСУ пояснив, чому до війська братимуть не лише вмотивованих (відео)

Командир розвідувального взводу 28 ОМБр вважає, що люди, які приходять до лав ЗСУ, іноді бачать негативне ставлення до них, тому й розчаровуються в армії.

Сили оборони неможливо поповнити лише мотивованими громадянами, оскільки у такому разі вдалося виконати б план лише на 20%. Про це в інтерв'ю "Українській правді" розповів командир розвідувального взводу 28 окремої механізованої бригади Валід Ю. на псевдо "Крим".

З його слів, запит командування тільки добровольцями виконати неможливо. Він зазначив, що мобілізованим потрібне "людське ставлення", щоб вони знайшли мотивацію.

Командир розвідувального взводу наголосив на тому, що в Україні в армійських лавах не все в порядку зі ставленням до людини. З його слів, теперішня система служби не виконує необхідних аспектів стосовно того, що люди мають отримати.

Валід наголосив, що солдат повинен мати право на відпочинок. Він наголосив на тому, що жодна людина не витримає в армії два роки, маючи двічі на рік відпустку по 15 діб, вона "вигорить просто".

"Уявіть, якщо до неї ставлення, скажімо так, як до худоби – таке від деяких командирів. Це те, що вбиває мотивацію. Люди приходять до армії і розчаровуються", – пояснив військовий.

Мобілізація та виїзд за межі України

Речник Держприкордонслужби Андрій Демченко заявив, що порядок перетину кордону українцями під час воєнного стану визначає постанова Кабміну №57. В Україні збільшилася кількість спроб підроблення документів, використання фальшивих документів та непідтвердження мети поїздки чоловіків. Прикордонники мають законне право вимагати додаткові документи з ТЦК та СП.

Нагадаємо, військовий дав пораду чоловікам, як підготуватися до служби. За словами бійця 24-ї ОМБр В'ячеслава Журби, військовозобов'язані чоловіки мають розуміти, що рано чи пізно вони потраплять на фронт. Тому важливо заздалегідь подбати про те, де проходитиме служба.