"Сьогодні, а не завтра": Кулеба навів аргументи, чому Києву потрібно більше ППО "просто зараз"

За словами очільника МЗС, росіяни продовжують масовані обстріли мирних міст України, тому постачання снарядів має бути регулярним. Якщо небо буде захищене, тоді ракети окупантів перестануть залітати в країни НАТО.

Україна потребує більшої кількості західних систем протиповітряної оборони "просто зараз". Це допоможе захистити мирне населення. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв'ю Poitico.

Уже 10 січня відбудеться засідання Ради НАТО-Україна, на якому мають ухвалити термінові зобов'язання стосовно того, щоб допомогти Києву закрити небо над регіонами. Якщо це все ж таки станеться, тоді руйнівні російські повітряні атаки будуть відкинуті.

"Насамперед, ми очікуємо, що зустріч прискорить ухвалення критично важливих рішень щодо подальшого зміцнення можливостей ППО України. Як у плані сучасних систем, так і боєприпасів до них", — заявив Дмитро Кулеба.

Український дипломат окремо подякував партнерам, які продовжують уже майже два роки допомагати Україні та підвищувати її бойові можливості.

На засіданні Ради НАТО-Україна буде порушено питання масованих ракетних атак з боку ЗС РФ, які відбулися за останні кілька тижнів і вбили десятки людей.

Обстріли противника були спрямовані на виснаження оборонних ресурсів України, тому Дмитро Кулеба закликав союзників відправляти боєприпаси до ППО регулярно. Йдеться про Patriot, IRIS-T, NASAMS та інші системи, які є на озброєнні у ЗСУ. Це першочергове завдання, яке "має бути виконане сьогодні, а не завтра".

"Крім того, що успішніше працюватиме ППО України, то менша ймовірність того, що російська ракета або безпілотник випадково залетить у повітряний простір НАТО. За всіма ознаками, нашим союзникам має сенс мобілізувати всі наявні сили для зміцнення протиповітряної оборони України просто зараз", — підсумував Дмитро Кулеба, маючи на увазі випадок із ракетою ЗС РФ на території Польщі.

Нагадаємо, 9 січня голова МЗС Дмитро Кулеба розповів, чому Заходу вигідніше допомогти Україні зараз. За його словами, західні політики, які наполягають на припиненні допомоги для України, у найближчому майбутньому змінять свою позицію, однак це будуть уже екстремальні обставини.