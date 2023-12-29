"Буде збита": у Польщі пригрозили РФ "жорсткою реакцією" в разі повторного прольоту ракети

За словами заступника міністра МЗС Владислава Бартошевського, безпеку країни 2024 року буде посилено, і Варшава більше не терпітиме провокацій від Росії, пов'язаних із порушенням повітряного простору.

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Заступник міністра закордонних справ Польщі Владислав Теофіл Бартошевський заявив, що Варшава жорсткіше реагуватиме на подальші провокації з порушенням повітряного простору з боку Росії. Про це пише польське видання wPolityce.

Зустріч Бартошевського з тимчасовим повіреним у справах РФ Андрієм Ордашем відбулася 29 грудня. За словами заступника глави польського МЗС, він чітко дав зрозуміти Ордашу, що повторення таких інцидентів "викличе більш жорстку реакцію з боку Республіки Польща".

Бартошевський додав, що в майбутньому, якщо російська ракета "пролетить ще трохи далі на польську територію", її буде збито.

"Ми маємо добре підготовлену армію, чудових командирів і чудового міністра національної оборони, і ми зробимо все, щоб у 2024 році безпеку Польщі було значно підвищено", — запевнив чиновник.

Де пролетіла російська ракета

За даними місцевих ЗМІ, ракету спостерігали жителі гміни Долгобичув у Люблінському воєводстві. Йдеться про околиці Пшеводува — у селі, де 15 листопада 2022 року тому впали дві ракети і вбили двох фермерів. Після цієї трагедії біля Замостя було розгорнуто три німецькі комплекти зенітних батарей Patriot.

Зона прольоту ракети над Польщею 29 грудня 2023 року Фото: Google Maps

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Проліт російської ракети над територією Польщі

Генеральний штаб Війська Польського раніше заявив, що 29 грудня російська ракета порушила повітряний простір Польщі. Польські військові з'ясували, що ракета залетіла на 40 кілометрів углиб Польщі і за три хвилини повернулася в Україну.

За даними польських ЗМІ, найімовірніше, це була російська крилата ракета Х-22 або Х-101, яка потім знову залетіла в Україну і була знищена протиповітряною обороною ЗСУ.

МЗС Польщі вручило главі посольства Росії Андрію Ордашу "ноту", в якій відомство вимагає пояснити порушення російською ракетою польського повітряного простору.

Нагадаємо, в ніч на 29 грудня Росія завдала масованого удару по Україні. Під ударом опинилися Київ, Харків, Дніпро, Одеса, Львів, Запоріжжя та інші міста. Є загиблі та поранені, а також масштабні руйнування.