Заводи, ТРЦ та склади: у РФ за минулий рік показник пожеж зріс на 125% (інфографіка)

Найбільша кількість пожеж сталася у Московській, Ленінградській та Свердловській областях та Краснодарському краї. "Тренд" на зростання кількості пожеж на підприємствах фіксувався протягом усього року.

В Росії минулого року в порівнянні з 2022-м на 125% зросла кількість пожеж. Такі дані оприлюднили аналітики розвідувальної агенції Molfar.

Так, аналітики Molfar проаналізували пожежі в Росії 2023 року і порівняли зі статистикою попереднього, 2022 року.

За їхніми даними, загалом у 2023 році було 939 пожеж у РФ, тоді як у 2022 — 416. Тобто у 2023 році кількість пожеж у Росії зросла на 125,7% у порівнянні з попереднім роком. А на 24,5% зросли пожежі у 2022 році, порівняно з 2021.

Від січня 2022 по грудень 2023 року відомо про 1355 пожеж на території Росії. Найбільше їх було на заводах (майже 38%), складах (так само — 38%) та ТРЦ (12.6%).

У першій трійці обʼєктів які горять найчастіше - трц, склади, фабрики

Найбільша кількість пожеж сталася у Московській області (162 випадки). Далі "рекордсменами" із займань є Ленінградська і Свердловська області та Краснодарський край.

Кількість пожеж на різних обʼєктах в Росії – статистика по областях за 2023 рік

Крім пожеж на підприємствах та у лісах, у Росії було за рік зафіксовано 100 тисяч пожеж. Через вогонь економіка країни-агресорки зазнала збитків приблизно у 1 млрд рублів.

Розподіл пожеж на різних обʼєктах — порівняння 2022-2023

Найбільше зросла кількість пожеж на заводах (357) та складських приміщеннях (357). Зростання кількості займань було зафіксовано в торгових центрах (130). У жовтні 2023 року було 27 інцидентів на заводах та 11 — у торгових центрах. У листопаді кількість пожеж на заводах зросла до 40. Згоріло також 27 складів. У грудні пожежі охопили 30 заводів та 35 складів.

Тренд на зростання кількості пожеж на фабриках фіксувався протягом усього року. Пікові місяці — травень, вересень та листопад 2023 року. Зафіксовано 43, 42 та 40 пожеж відповідно. Але і грудень приніс не менше вогню фабрикам Росії — зафіксовано 30.

У вересні та листопаді 2023 року пожежі були не лише на виробничих територіях. Горіли військові бази та електростанції.

Тенденції пожеж на фабриках Росії, починаючи з 2022 року

Що палало в РФ наприкінці грудня 2023 року:

Вагоноремонтний цех у Вологді;

Тракторний завод у Челябінську, який робить танкові двигуни;

Будівля Науково-виробничого підприємства "Політ" у Нижньому Новгороді;

Торговельний центр в Улан-Уде;

Склад в Набережні Чєлни;

ТРЦ "Жар-Птіца" у Нижньому Новгороді;

Пожежі на електростанціях = блекаути у Росії

6 пожеж протягом листопада сталося на електростанціях Росії й одна у грудні. Деякі з них спричинили тимчасові блекаути у російських містах. В Астраханіпожежа на трансформаторі залишила без світла 130 помешкань, а у Великому Новгороді близько 30 помешкань. У Нижньогородській області невідомі підпалили релейні шафи на залізничній станції – рух потягів було призупинено.

Статистика пожеж на електростанціях протягом року

Згідно зі статистикою за весь рік, найбільше пожеж на енергетичних об'єктах відбулося у лютому 2023 року — 9 пожеж.

"Тим часом росіяни вважають, що на ріст кількості пожеж вплинув клімат, застаріле обладнання і погіршення міжнародних відносин", — зазначають аналітики.

Вони наголошують, що попри спроби влади та ЗМІ приховати повну картину, доступні відкриті джерела дозволяють сформувати уявлення про масштаби. Усього за два роки (2022 та 2023) кількість пожеж на різних обʼєктах у Росії сягнула 1355 випадків.

"Значне зростання кількості пожеж було особливо відчутним у промисловому секторі та на військових об'єктах. Ці пожежі завдали росії мільйонні збитки й серйозно вплинули на економіку країни, порушивши звичний хід виробничих процесів та комерційної діяльності. Внаслідок — знищено важливу інфраструктуру, зокрема — промислові об'єкти та складські приміщення, що призвело до втрат у виробництві та логістиці", — дійшли висновку експерти Molfar.

Нагадаємо, що 1 січня у Москві зайнявся ангар із дизельним паливом на площі близько 1000 квадратних метрів. Пожежа охопила двоповерхову металеву будівлю з прибудовою, яка розміщується на території гірськолижного комплексу "Лата Трек" на Крилатській вулиці.

Раніше повідомлялося, що в Токіо через аромапаличку вщент згорів двоповерховий палац експрем'єр-міністра Японії в центрі міста.