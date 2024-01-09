Не від вітру: у Міненерго назвали причину падіння вітрогенератора під Одесою (відео)

За даними відомства, установка належить британській компанії Elementum Energy і не підлягає відновленню.

Причиною падіння вітроелектричної установки в Одеській області стали не погодні умови, як повідомлялося раніше, а уламки безпілотника. Про це повідомили у пресцентрі Міністерства енергетики України.

У відомстві уточнили, що внаслідок падіння вітрогенератора ніхто не постраждав.

За даними Міненерго, потужність генератора становила 5,5 МВт, він належить британській компанії Elementum Energy.

"Після атаки було ініційовано часткову зупинку вітропарку. Наразі проводяться роботи, спрямовані на відновлення відпуску електроенергії споживачам", — ідеться в повідомленні.

Раніше, 8 січня, у Міненерго повідомили, що на території Білгород-Дністровського району поривчастий вітер повалив вітрогенератор.

Нагадаємо, 9 січня голова комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус розповів, що в Україні можуть запровадити графіки вимкнення світла, якщо ЗС РФ відновлять масовані обстріли українських міст.