Не від вітру: у Міненерго назвали причину падіння вітрогенератора під Одесою (відео)

За даними відомства, установка належить британській компанії Elementum Energy і не підлягає відновленню.

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Причиною падіння вітроелектричної установки в Одеській області стали не погодні умови, як повідомлялося раніше, а уламки безпілотника. Про це повідомили у пресцентрі Міністерства енергетики України.

У відомстві уточнили, що внаслідок падіння вітрогенератора ніхто не постраждав.

За даними Міненерго, потужність генератора становила 5,5 МВт, він належить британській компанії Elementum Energy.

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Відключення світла: у Міненерго відповіли, чи запроваджуватимуть графіки

"Після атаки було ініційовано часткову зупинку вітропарку. Наразі проводяться роботи, спрямовані на відновлення відпуску електроенергії споживачам", — ідеться в повідомленні.

Раніше, 8 січня, у Міненерго повідомили, що на території Білгород-Дністровського району поривчастий вітер повалив вітрогенератор.

Нагадаємо, 9 січня голова комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус розповів, що в Україні можуть запровадити графіки вимкнення світла, якщо ЗС РФ відновлять масовані обстріли українських міст.