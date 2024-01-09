Не от ветра: в Минэнерго назвали причину падения ветрогенератора под Одессой (видео)

По данным ведомства, установка принадлежит британской компании Elementum Energy и не подлежит восстановлению.

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Причиной падения ветроэлектрической установки в Одесской области стали не погодные условия, как сообщалось ранее, а обломки беспилотника. Об этом сообщили в пресс-центре Министерства энергетики Украины.

В ведомстве уточнили, что в результате падения ветрогенератора никто не пострадал.

По данным Минэнерго, мощность генератора составляла 5,5 МВт, он принадлежит британской компании Elementum Energy.

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Отключение света: в Минэнерго ответили, будут ли вводить графики

"После атаки была инициирована частичная остановка ветропарка. В настоящее время проводятся работы, направленные на восстановление отпуска электроэнергии потребителям", — говорится в сообщении.

Ранее, 8 января, в Минэнерго сообщили, что на территории Белгород-Днестровского района порывистый ветер повалил ветрогенератор.

Напомним, 9 января глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус рассказал, что в Украине могут ввести графики отключения света, если ВС РФ возобновят массированные обстрелы украинских городов.