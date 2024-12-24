Арешт боєприпасів нібито заблокував роботу підрозділу ППО: на Одещині спалахнув скандал

Військовий стверджує, що перевозив за наказом командира вибухові речовини для FPV-дронів і мав на руках усі документи. В ДБР, яке конфіскувало боєприпаси, заявили про протилежне.

Related video

В Україні спалахнув скандал з приводу арешту боєприпасів, який нібито заблокував роботу бойового підрозділу. Фокус зібрав усе, що відомо станом на 24 грудня.

Що сталося?

19 грудня у медіа Journalist з посиланням на представників військової частини повідомили, що Державне бюро розслідувань конфіскувало боєприпаси, "фактично знищивши" боєздатність підрозділу ППО. Підставою стали претензії щодо порушення процедури перевезення снарядів.

Підполковник ВМС ЗСУ Андрій Смірнов заявив, що перевезення в точку виконання бойових завдань було обумовлене потребою забезпечити роботу ППО. Документи про це двічі розглянули в суді, але арешт подовжили на невизначений термін.

У коментарі hromadske 23 грудня військовослужбовець пояснив, що вночі на 5 листопада підвозили вибухові речовини для FPV-дронів за наказом командира частини. Він запевнив, що мав із собою всі необхідні документи. Снаряди потрібні були, щоб знищувати розвідувальні БПЛА над Одещиною.

Скани документів, надані Смірновим Фото: hromadske Скани документів, надані Смірновим Фото: hromadske Скани документів, надані Смірновим Фото: hromadske Скани документів, надані Смірновим Фото: hromadske

"За годину до того як в Одесу прилітає балістика, туди прилітає розвідувальний дрон, який проводить дорозвідку і вже потім на це місце наводять ракети. Для виходу на бойові позиції нам потрібно 10-12 хвилин, тобто за годину ми б спокійно могли їх знищувати", — пояснив Смірнов.

З його слів, слідство підозрює, що військовий віз боєприпаси на продаж. Випадок вважають викраденням армійського майна.

Коментар ДБР

У ДБР підтвердили, що ведуть досудове розслідування за фактом привласнення військовослужбовцем боєприпасів. За даними слідства, у листопаді під час огляду машини на блокпості виявили "активну броню з тротилом". Зазначається, що вибухові речовини транспортувались "без дотримання вимог безпеки при транспортуванні таких вантажів та дозвільної документації".

У бюро повідомили, що призначили експертизу. Там не вважають, що арешт впливає на обороноздатність підрозділу, який виконує функції ППО в регіоні.

Реакція Смірнова

Смірнов у соцмережах висміяв заяву ДБР, що вилучення боєприпасів не вплинуло на роботу підрозділу.

"Мабуть, треба запросити у них майстер-клас: Як працювати FPV без вибухівки. Цікаво, на яких фронтах вони набули такого досвіду у захисті Батьківщини? Дуже швидко почали забувати 22 рік", — написав він.

Відповідь Смірнова на заяву ДБР Фото: Скриншот

Нові деталі від ДБР

В ефірі телеканалу "Київ" 24 грудня радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сапьян повторила спростування інформації про вплив арешту на роботу ППО.

"Вилучення вибухівки жодним чином не впливає на обороноздатність підрозділів, які захищають повітряний простір регіону", — запевнила вона.

Речниця пояснила, що у машині на блокпості виявили пластини й комплекти динамічного захисту. Вона наголосила, що саме така активна броня з тротилом ніяк не впливає на боєздатність.

Водночас Сапьян розповіла, що фігурант порушеної справи "буде робити все, щоб захищати себе". З її слів, військовий не співпрацює зі слідством, а оприлюднені у ЗМІ документи на момент перевірки на блокпості надані не були.

"Тобто природа походження цих документів буде з’ясовуватися в процесі досудового розслідування. Ці вибухонебезпечні речовини перевозилися без дотримання вимог безпеки (…) і без дозвільної документації", — додала представниця ДБР.

Нагадаємо, у DeepState 24 грудня проінформували, що ЗСУ вдалося вирватись з оточення в селі Макарівка. Населений пункт був захоплений російськими військами.

У 110 ОМБр показали, як знищили колону російських бронемашин на Времівському напрямку. Оператори FPV-дронів прицільними ударами перетворювали ворожі танки і БМП на брухт.