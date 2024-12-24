Арест боеприпасов якобы заблокировал работу подразделения ПВО: в Одесской области разгорелся скандал

Военный утверждает, что перевозил по приказу командира взрывчатые вещества для FPV-дронов и имел на руках все документы. В ГБР, которое конфисковало боеприпасы, заявили об обратном.

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В Украине разгорелся скандал по поводу ареста боеприпасов, который якобы заблокировал работу боевого подразделения. Фокус собрал все, что известно по состоянию на 24 декабря.

Что случилось?

19 декабря в медиа Journalist со ссылкой на представителей воинской части сообщили, что Государственное бюро расследований конфисковало боеприпасы, "фактически уничтожив" боеспособность подразделения ПВО. Основанием стали претензии о нарушении процедуры перевозки снарядов.

Подполковник ВМС ВСУ Андрей Смирнов заявил, что перевозка в точку выполнения боевых задач была обусловлена необходимостью обеспечить работу ПВО. Документы об этом дважды рассмотрели в суде, но арест продлили на неопределенный срок.

В комментарии hromadske 23 декабря военнослужащий объяснил, что ночью на 5 ноября подвозили взрывчатые вещества для FPV-дронов по приказу командира части. Он заверил, что имел с собой все необходимые документы. Снаряды нужны были, чтобы уничтожать разведывательные БПЛА над Одесской областью.

Сканы документов, предоставленные Смирновым Фото: hromadske Сканы документов, предоставленные Смирновым Фото: hromadske Сканы документов, предоставленные Смирновым Фото: hromadske Сканы документов, предоставленные Смирновым Фото: hromadske

"За час до того как в Одессу прилетает баллистика, туда прилетает разведывательный дрон, который проводит доразведку и уже потом на это место наводят ракеты. Для выхода на боевые позиции нам нужно 10-12 минут, то есть за час мы бы спокойно могли их уничтожать", — пояснил Смирнов.

По его словам, следствие подозревает, что военный вез боеприпасы на продажу. Случай считают похищением армейского имущества.

Комментарий ГБР

В ГБР подтвердили, что ведут досудебное расследование по факту присвоения военнослужащим боеприпасов. По данным следствия, в ноябре во время осмотра машины на блокпосту обнаружили "активную броню с тротилом". Отмечается, что взрывчатые вещества транспортировались "без соблюдения требований безопасности при транспортировке таких грузов и разрешительной документации".

В бюро сообщили, что назначили экспертизу. Там не считают, что арест влияет на обороноспособность подразделения, которое выполняет функции ПВО в регионе.

Реакция Смирнова

Смирнов в соцсетях высмеял заявление ГБР, что изъятие боеприпасов не повлияло на работу подразделения.

"Видимо, надо пригласить у них мастер-класс: Как работать FPV без взрывчатки. Интересно, на каких фронтах они приобрели такой опыт в защите Родины? Очень быстро начали забывать 22 год", — написал он.

Ответ Смирнова на заявление ГБР Фото: Скриншот

Новые детали от ГБР

В эфире телеканала "Киев" 24 декабря советник по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян повторила опровержение информации о влиянии ареста на работу ППО.

"Изъятие взрывчатки никоим образом не влияет на обороноспособность подразделений, которые защищают воздушное пространство региона", — заверила она.

Пресс-секретарь пояснила, что в машине на блокпосте обнаружили пластины и комплекты динамической защиты. Она подчеркнула, что именно такая активная броня с тротилом никак не влияет на боеспособность.

В то же время Сапьян рассказала, что фигурант возбужденного дела "будет делать все, чтобы защищать себя". По ее словам, военный не сотрудничает со следствием, а обнародованные в СМИ документы на момент проверки на блокпосте предоставлены не были.

"То есть природа происхождения этих документов будет выясняться в ходе досудебного расследования. Эти взрывоопасные вещества перевозились без соблюдения требований безопасности (...) и без разрешительной документации", — добавила представительница ГБР.

Напомним, в DeepState 24 декабря проинформировали, что ВСУ удалось вырваться из окружения в селе Макаровка. Населенный пункт был захвачен российскими войсками.

В 110 ОМБр показали, как уничтожили колонну российских бронемашин на Времовском направлении. Операторы FPV-дронов прицельными ударами превращали вражеские танки и БМП в металлолом.