Забрасывали только FPV-дронами: украинские бойцы отбили накат танков РФ под Времевкой (видео)

Украинские военные потратили до десятка FPV-дронов, чтобы отразить атаку колонны бронемашин ВС РФ, свидетельствует видео 110-й бригады. Врагу не удалось пробраться дальше на север, чтобы угрожать Времевке.

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Российское командование бросило на позиции Сил обороны возле Времевки колонну бронемашин, которая полевыми дорогами двигалась в сторону села Новый Комар. Украинские военные для отражения наката применили исключительно беспилотники. Один вид БПЛА непрерывно следил за периметром и замечал каждое движение противника. Между тем операторы FPV-дронов прицеливались и раз за разом попадали в российские танки и БМП. О деталях отражения танкового штурма РФ, который произошел 21 декабря, 110-я отдельная механизированная бригада имени генерал-хорунжего Марка Безручко (110-я ОМБр) рассказала на странице Facebook.

Бойцы показали, как на украинские позиции двигались четыре бронемашины ВС РФ — три танка и одна бронемашина пехоты (БМП). Отражение атаки врага решили начать с БМП. На видео видим, как в машину влетает минимум два FPV-дрона, появляется дым, а российские солдаты изо всех сил убегают. Между тем танки двигались дальше, один даже немного отстал. Наконец доходит дело и к танкам сначала подрывают те, что вырвались вперед, потом — ту, которая отстала. В какой-то момент камер дрона показывает бронемашину крупным планом: видим, что на башню наварили решетку для защиты от БПЛА, но беспилотнику это не помешало влететь в окошко прямо у дула. Суммарно можно насчитать около 5-6 ударов дронов (до десятка), которых хватило для остановки колонны танков РФ.

В заметке военных указано, что ВС РФ на данном отрезке Времевского направления регулярно бросает на штурмы колонны бронетехники. Они пообещали, что вскоре будет видео с еще более сильной атакой противника.

Наступление РФ — Времевское направление по состоянию на 24 декабря

В отчете Генштаба ВСУ, опубликованном в 08:00 24 декабря, указано, что Времевское направление стало самым горячим участком фронта — там зафиксировано 35 атак ВСУ РФ. На втором месте по количеству штурмов — Кураховское направление (32 атаки) и Покровское (30). В то же время, не менее горячие в Курской области: здесь командование насчитало 46 российских штурмов.

На карте проекта DeepState видим, что село Новый Комар расположено к северу от Времевки и Большой Новоселки. Русский "язык", который тянется к этому селу, проходит в 1 км от окраин Новоселки.

Наступление РФ — ситуация на Времевском направлении 24 декабря Фото: DeepState

Отметим, аналитики проекта 24 декабря показали изменения на Времевском отрезке. Согласно обновленным данным, враг продвинулся возле Макаровки, где могло произойти окружение подразделений ВСУ. При этом 20 декабря аналитики, а также лейтенант ВСУ с позывным "Алекс", сообщали об окружении, но Генштаб и ОСУВ "Хортица" опровергали угрозу.

Напоминаем, 23 декабря Третья штурмовая бригада показала видео, снятое российским солдатом. На видео слышно, как военные ВС РФ получают приказ не жалеть мирное население.