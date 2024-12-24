Закидали лише FPV-дронами: українські бійці відбили накат танків РФ під Времівкою (відео)

Українські військові витратили до десятка FPV-дронів, щоб відбити атаку колони бронемашин ЗС РФ, свідчить відео 110-ї бригади. Ворогу не вдалося пробратись далі на північ, щоб загрожувати Времівці.

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Російське командування кинуло на позиції Сил оборони біля Времівки колону бронемашин, яка польовими дорогами рухалась у бік села Новий Комар. Українські військові для відбиття накату застосували виключно безпілотники. Один різновид БПЛА безперервно стежив за периметром і помічав кожен порух противника. Тим часом оператори FPV-дронів прицілювались і раз за разом влучали у російські танки та БМП. Про деталі відбиття танкового штурму РФ, який стався 21 грудня, 110-та окрема механізована бригада імені генерал-хорунжого Марка Безручка (110-та ОМБр) розповіла на сторінці Facebook.

Бійці показали, як на українські позиції рухалися чотири бронемашини ЗС РФ — три танки і одна бронемашина піхоти (БМП). Відбиття атаки ворога вирішили почати з БМП. На відео бачимо, як у машину влітає мінімум два FPV-дрони, з'являється дим, а російські солдати чимдуж тікають. Тим часом танки рухались далі, один навіть дещо відстав. Нарешті доходить справа і до танків спершу підривають ті, що вирвались уперед, потім — ту, яка відстала. У якийсь момент камер дрона показує бронемашину великим планом: бачимо, що на башту наварили решітку для захисту від БПЛА, але безпілотнику це не завадило влетіти у віконце просто біля дула. Сумарно можна нарахувати близько 5-6 ударів дронів (до десятка), яких вистачило для зупинки колони танків РФ.

У дописі військових вказано, що ЗС РФ на даному відтинку Времівського напрямку регулярно кидає на штурми колони бронетехніки. Вони Пообіцяли, що незабаром буде відео зі ще сильнішою атакою противника.

Наступ РФ — Времівський напрямок станом на 24 грудня

У звіті Генштабу ЗСУ, опублікованому о 08:00 24 грудня, вказано, що Времівський напрямок став найгарячішою ділянкою фронту — тут зафіксовано 35 атак ЗСУ РФ. На другому місці за кількістю штурмів — Курахівський напрямок (32 атаки) та Покровський (30). Водночас, не менше гаряче в Курській області: тут командування нарахувало 46 російських штурмів.

На карті проєкту DeepState бачимо, що село Новий Комар розташоване на північ від Времівки та Великої Новосілки. Російський "язик", який тягнеться до цього села, пролягає за 1 км від околиць Новосілки.

Наступ РФ - ситуація на Времівському напрямку 24 грудня Фото: DeepState

Зазначимо, аналітики проєкту 24 грудня показали зміни на Времівському відтинку. Згідно з оновленими даними, ворог просунувся біля Макарівки, де могло відбутись оточення підрозділів ЗСУ. Водночас 20 грудня аналітики, а також лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс", попереджали про оточення, але Генштаб та ОСУВ "Хортиця" спростували загрозу.

Нагадуємо, 23 грудня Третя штурмова бригада показала відео, зняте російським солдатом. На відео чути, як військові ЗС РФ отримують наказ не шкодувати мирне населення.