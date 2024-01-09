В Одеській області через складні погодні умови впав вітрогенератор (відео)

За інформацією Міненерго, через несприятливі погодні умови у Запорізькій, Кіровоградській, Дніпропетровській та Миколаївській областях залишаються знеструмленими населені пункти.

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У Білгород-Дністровському районі Одеської області поривчастий вітер у понеділок, 8 січня, звалив вітрогенератор. Про це повідомляє Міністерство енергетики у власному телеграм-каналі.

"Наслідки негоди потрапили на відео. На записі можна почути, що вітер не вщухає", — йдеться у повідомленні.

Негода на Одещині

На Одещині у вівторок, 9 січня, за даними Укргідрометцентру, очікуються дощ зі снігом, вітер східний, 7-9 м/с. Температура повітря вдень -8°С. Вологість повітря 89%.

У понеділок, 8 січня, внаслідок негоди і поривчастого вітру деякі населені пункти області частково чи повністю залишилися без світла. Станом на 21:30 8 січня відомо, що без електроенергії частково або повністю перебувають 247 населених пунктів. Щоб відновити електропостачання, енергетики виконують ремонт 63 повітряних ліній, що живлять 1015 трансформаторних підстанцій. Для цього компанія задіяла всіх необхідних фахівців. Роботи з відновлення світла триватимуть й вночі.

Також рятувальники ДСНС надають допомогу водіям, чиї транспортні засоби не змогли подолати складні ділянки доріг. Правоохоронці закликають не виїжджати без нагальної потреби. Якщо відкласти поїздку неможливо, водіям радять дотримуватися безпечної дистанції, швидкісного режиму, гальмувати заздалегідь, утримуватися від одночасного гальмування та різкого обертання керма, різких рухів педалями, швидких гальмувань чи прискорень.

Відомо, що через погіршення погодних умов (зниження температури, ожеледиця, посилення вітру, налипання мокрого снігу) 9 та 10 січня заклади освіти переходять на дистанційну форму навчання. У дитячих садках працюватимуть чергові групи.

Ситуація в енергетичній системі України

Через шквальний вітер, мороз та дощ зі снігом у регіонах спостерігається значне обледеніння мереж. Температура по країні коливається від -5 до -20°C. На півдні трохи тепліше, від +4 до -1°C.

Протягом доби, за даними Міненерго, 8 січня знеструмленими через негоду виявилося 157 тисяч споживачів у Київській, Черкаській, Чернігівській, Хмельницькій та Запорізькій областях.

Станом на 16:00 в понеділок енергетики повернули світло для майже 9 тисяч абонентів Київської області. Також зі світлом абоненти у Черкаській, Хмельницькій та Чернігівській областях.

У Запорізькій області повернули світло для майже 7 тисяч жителів 31 населеного пункту. Проте у регіоні через несприятливі погодні умови залишаються знеструмленими ще 48 населених пунктів.

До вечора 8 січня негода не вщухала. Через шквальний вітер, мороз та дощ зі снігом у регіонах спостерігалося значне обледеніння мереж. Залишаються без напруги 250 населених пунктів у Дніпропетровській області, у Миколаївській — відключено 237 населених пунктів, на Кіровоградщині — без електропостачання 164 населених пункти.

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Через негоду та обстріли 8 областей без світла: де ситуація найгірша

Нагадаємо, 6 січня енергетики повідомляли про посилений режим роботи в Одеській та Київській областях протягом 7-9 січня. Ускладнення у роботі енергетичних підприємств може виникнути через погіршення погодних умов.

Також українців попереджали, що через негоду на 8 основних дорогах можуть обмежувати рух, аби очищати дороги від снігу. Водіям не радять без критичної потреби виїжджати на власному транспорті.