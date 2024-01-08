Через негоду та обстріли 8 областей без світла: де ситуація найгірша

Енергетики кажуть, що ситуація в енергосистемі є стабільною та не планується запроваджувати графіки відключення світла. Попри це, аби уникнути дефіциту електроенергії, необхідно обмежити споживання у пікові години.

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Внаслідок бойових дій та поганих погодних умов без світла залишається частина населених пунктів у 8 областях України. Про це повідомляють у Міністерстві енергетики.

Найбільше населених пунктів залишаються без світла у таких областях:

Одеська – знеструмлено 225 населених пунктів;

Дніпропетровська – без світла 126 населених пунктів;

Миколаївська – знеструмлено 62 населених пункти;

Кіровоградська – без електропостачання 12,5 тис. абонентів.

Окрім того, через погіршення погодних умов у Київській області світла немає у 9 тисяч клієнтів, у Хмельницькій області – 7 населених пунктів.

Також внаслідок бойових дій без електроенергії 131 населених пунктів на Донеччині, близько 2,7 тисячі абонентів на Харківщині та понад 6 тисяч клієнтів у Херсонській області.

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Основною причиною відсутності електроенергії є хуртовини та налипання мокрого снігу. Попри це, станом на ранок дефіциту електроенергії немає, а для покриття усіх потреб використовується імпорт. Також енергетики повідомляють про підключення п’яти одиниць генеруючого обладнання.

Енергетики просять українців споживати менше електроенергії у пікові години, а саме:

з 10:00 до 12:00;

з 17:00 до 19:00.

Тим часом у НЕК "Укренерго" повідомляють, що внаслідок ранкової атаки окупантів критичних наслідків для енергосистеми немає. Окрім того, споживання зранку 8 грудня дещо нижче від очікуваного. Причиною цьому стала повітряна тривога та знеструмлення частини населених пунктів через погодні умови.

Енергетики попереджають, що ввечері, коли буде відновлено енергопостачання у тих населених пунктах, де зараз світла немає, ситуація може ускладнитися. Втім, наразі ситуація в енергосистемі є стабільною та застосовувати графіки відключення електроенергії не планують.

Нагадаємо, 6 січня енергетики повідомляли про посилений режим роботи в Одеській та Київській області протягом 7-9 січня. Ускладнення у роботі енергетичних підприємств може виникнути через погіршення погодних умов.

Також українців попереджали, що через негоду на 8 основних дорогах можуть обмежувати рух, аби очищати дороги від снігу. Водіям не радять без критичної потреби виїжджати на власному транспорті.