Из-за непогоды и обстрелов 8 областей без света: где ситуация хуже всего

Энергетики говорят, что ситуация в энергосистеме является стабильной и не планируется вводить графики отключения света. Несмотря на это, чтобы избежать дефицита электроэнергии, необходимо ограничить потребление в пиковые часы.

Related video

В результате боевых действий и плохих погодных условий без света остается часть населенных пунктов в 8 областях Украины. Об этом сообщают в Министерстве энергетики.

Больше всего населенных пунктов остаются без света в таких областях:

Одесская — обесточены 225 населенных пунктов;

Днепропетровская — без света 126 населенных пунктов;

Николаевская — обесточены 62 населенных пункта;

Кировоградская — без электроснабжения 12,5 тыс. абонентов.

Кроме того, из-за ухудшения погодных условий в Киевской области света нет у 9 тысяч клиентов, в Хмельницкой области — 7 населенных пунктов.

Также в результате боевых действий без электроэнергии 131 населенный пункт в Донецкой области, около 2,7 тысячи абонентов на Харьковщине и более 6 тысяч клиентов в Херсонской области.

Важно

Обстрел Хмельницкой области: областной центр частично обесточен, есть погибшие (фото)

Основной причиной отсутствия электроэнергии являются метели и налипание мокрого снега. Несмотря на это, по состоянию на утро дефицита электроэнергии нет, а для покрытия всех потребностей используется импорт. Также энергетики сообщают о подключении пяти единиц генерирующего оборудования.

Энергетики просят украинцев потреблять меньше электроэнергии в пиковые часы, а именно:

с 10:00 до 12:00;

с 17:00 до 19:00.

Между тем в НЭК "Укрэнерго" сообщают, что в результате утренней атаки оккупантов критических последствий для энергосистемы нет. Кроме того, потребление утром 8 декабря несколько ниже ожидаемого. Причиной этому стала воздушная тревога и обесточивание части населенных пунктов из-за погодных условий.

Энергетики предупреждают, что вечером, когда будет восстановлено энергоснабжение в тех населенных пунктах, где сейчас света нет, ситуация может осложниться. Впрочем, сейчас ситуация в энергосистеме является стабильной и применять графики отключения электроэнергии не планируют.

Напомним, 6 января энергетики сообщали об усиленном режиме работы в Одесской и Киевской области в течение 7-9 января. Осложнения в работе энергетических предприятий может возникнуть из-за ухудшения погодных условий.

Также украинцев предупреждали, что из-за непогоды на 8 основных дорогах могут ограничивать движение, чтобы очищать дороги от снега. Водителям не советуют без критической необходимости выезжать на собственном транспорте.