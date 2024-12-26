Ексвійськком Борисов майже втік за кордон: в ДБР попередили про нові підозри (відео)

Ексначальник терцентру комплектування з Одеси Євген Борисов ледь не втік за кордон завдяки документам, які для нього могли підробити в МСЕК, розповіли в ДБР. Водночас військком та його родина, як підозрюють, незаконно збагатились на 150 млн грн.

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Колишній одеський військком Євген Борисов завдяки зусиллям адвоката вийшов під заставу 39,364 млн грн, але знов повернувся в СІЗО через нову підозру Державного бюро розслідування (ДБР). Слідчі встановили, яким чином експосадовець оформив фальшиву довідку медико-соціальної експертної комісії, а потім на цій підставі отримав незаконні виплати від держави у розмірі понад 100 тис. грн. Про деталі нового провадження радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сапьян розповіла в ефірі телеканалу "Ми — Україна".

Справа ДБР - Тетяна Сапьян про розслідування діяльності Борисова див. з 4:21:12

Сапьян пояснила, що справу Борисова щодо незаконного збагачення завершили та передали до суду. Водночас речниця ДБР нагадала, що експосадовець має достатньо майна та зв'язків, щоб за допомогою адвоката вийти з-під нового арешту, який стався напередодні, 25 грудня. Загроза зберігається навіть у випадку накладання арешту на нерухомість в Іспанії, яку передали у розпорядження Агенції з розшуку і менеджменту активів (АРМА). Тим часом Борисов отримав ще одне кримінальне провадження, яке ведеться за двома статями:

перешкоджання законній діяльності ЗСУ;

оформлення брехливого документа.

Також представниця бюро розповіла, що ексвійськком оформив в медико-соціальній експертій комісії (МСЕК) довідку про поганий стан здоров'я і після цього отримав гроші від держави у розмірі 165 тис. грн. Сапьян попередила, що на судовому засіданні з обрання запобіжного заходу прокурори будуть наполягати на арешті.

"Сторона обвинувачення проситиме у суду утримання під вартою обрання запобіжного заходу без альтернативи внесення застави", — сказала вона.

Справа ДБР — деталі підозр ексвійськкома Борисова

Зазначимо, 25 грудня ДБР заявило, що колишній начальник Одеського обласного терцентру комплектування Євген Борисов ледь не втік за кордон, оформивши собі "небойову травму". Оформлення відбулось через місцеву МСЕК, а підставою стала начебто "небойова травма", яку посадовець дістав із квітня по червень 2022 року під час "захисту батьківщини". На відео з місця подій показали чоловіка з заблюреним обличчям, якому зачитували, ймовірно, постанову про затримання. Фігуранта підозрюють за новими трьома статтями Кримінального кодексу: ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання ЗСУ, тюрма 5-8 років), та ч. 1 ст. 366 (підробка документів службовою особою, тюрма до трьох років). Також ідеться про підозру за ч. 3 ст. 27 — тобто ексвійськом, можливо, виступав організатором злочину.

Справа ДБР - затримання Борисова 25 грудня

Раніше Фокус писав про підозри ДБР щодо попередніх ймовірних правопорушень одеського військкома Борисова. Посадовця затримали влітку 2023 року та озвучили підозри, серед інших, за ч. 3 ст. 209 — легалізація незаконно отриманого майна. Ідеться про майно, яким володів військком та його родина: маєток та офісне приміщення в Іспанії загальною вартістю майже 4 млн євро, два елітних авто Mercedes-Benz сумарною вартістю 11,3 млн грн та Toyota Land Cruiser 200 за 3 млн. Загалом нарахували майна на 200 млн грн, оголосили в НАЗК.

Спершу військкому призначили заставу в 150 млн грн. Тим часом у травні 2024 в ДБР повідомили, що Борисов намагається втекти за кордон і його ще раз затримали. Деталі цього злочину бюро оприлюднило у жовтні: посадовець у 2022 році влаштувався у шпиталь, щоб отримати документи для виїзду. Тим часом видання "Главком" написало, що військком облаштував оборудку, не виходячи з СІЗО.

Нагадуємо, у вересні 2024 року суд зобов'язав ДБР відкрити кримінальне провадження щодо генерала Юрія Содоля: військовий 3-ї ОШБр пояснив, в чому причина.