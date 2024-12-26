Экс-военком Борисов почти сбежал за границу: в ГБР предупредили о новых подозрениях (видео)

Экс-начальник терцентра комплектования из Одессы Евгений Борисов едва не сбежал за границу благодаря документам, которые для него могли подделать в МСЭК, рассказали в ГБР. При этом военком и его семья, как подозревают — незаконно, обогатились на 150 млн грн.

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Бывший одесский военком Евгений Борисов благодаря усилиям адвоката вышел под залог 39,364 млн грн, но вновь вернулся в СИЗО из-за нового подозрения Государственного бюро расследования (ГБР). Следователи установили, каким образом экс-чиновник оформил фальшивую справку медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК), а затем на этом основании получил незаконные выплаты от государства в размере более 100 тыс. грн. О деталях нового производства советник по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян рассказала в эфире телеканала "Мы — Украина".

Дело ГБР — Татьяна Сапьян о расследовании деятельности Борисова см. с 4:21:12

Сапьян объяснила, что дело Борисова о незаконном обогащении завершили и передали в суд. При этом пресс-секретарь ГБР напомнила, что экс-чиновник имеет достаточно имущества и связей, чтобы с помощью адвоката выйти из-под нового ареста, который произошел накануне, 25 декабря. Угроза сохраняется даже в случае наложения ареста на недвижимость в Испании, которую передали в распоряжение Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА). Тем временем Борисов получил еще одно уголовное производство, которое ведется по двум статьям:

препятствование законной деятельности ВСУ;

оформление лживого документа.

Также представительница бюро рассказала, что экс-военком оформил в медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК) справку о плохом состоянии здоровья и после этого получил деньги от государства в размере 165 тыс. грн. Сапьян предупредила, что на судебном заседании по избранию меры пресечения прокуроры будут настаивать на аресте.

"Сторона обвинения будет просить у суда содержания под стражей избрания меры пресечения без альтернативы внесения залога", — сказала она.

Дело ГБР — детали подозрений экс-военкома Борисова

Отметим, 25 декабря ГБР заявило, что бывший начальник Одесского областного терцентра комплектования Евгений Борисов едва не сбежал за границу, оформив себе "небоевую травму". Оформление состоялось через местную МСЭК, а основанием стала якобы "небоевая травма", которую чиновник получил с апреля по июнь 2022 года во время "защиты Родины". На видео с места событий показали мужчину с заблюренным лицом, которому зачитывали, вероятно, постановление о задержании. Фигуранта подозревают по новым трем статьям Уголовного кодекса: ч. 1 ст. 114-1 (препятствование ВСУ, тюрьма 5-8 лет), и ч. 1 ст. 366 (подделка документов должностным лицом, тюрьма до трех лет). Также речь идет о подозрении по ч. 3 ст. 27 — то есть экс-военный, возможно, выступал организатором преступления.

Дело ГБР — задержание Борисова 25 декабря

Ранее Фокус писал о подозрениях ГБР относительно предыдущих вероятных правонарушений одесского военкома Борисова. Чиновника задержали летом 2023 года и озвучили подозрения, среди прочих, по ч. 3 ст. 209 — легализация незаконно полученного имущества. Речь идет об имуществе, которым владел военком и его семья: имение и офисное помещение в Испании общей стоимостью почти 4 млн евро, два элитных авто Mercedes-Benz суммарной стоимостью 11,3 млн грн и Toyota Land Cruiser 200 за 3 млн. В целом насчитали имущества на 200 млн грн, объявили в НАПК.

Сначала военкому назначили залог в 150 млн грн. Между тем в мае 2024 года в ГБР сообщили, что Борисов пытается сбежать за границу, и его еще раз задержали. Детали этого преступления бюро обнародовало в октябре: чиновник в 2022 году устроился в госпиталь, чтобы получить документы для выезда. Между тем издание "Главком" написало, что военком устроил сделку, не выходя из СИЗО.

Напоминаем, в сентябре 2024 года суд обязал ГБР открыть уголовное производство в отношении генерала Юрия Содоля: военный 3 ОШБр объяснил, в чем причина.