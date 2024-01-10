Голова комітету з оборони Андрій Картаполов заявив, що всі військовозобов'язані РФ мають бути готові в будь-який час вирушити на війну.

У Державній думі РФ відповіли дружинам російських мобілізованих, які вимагали повернути їхніх чоловіків додому з війни в Україні. Так, голова комітету з оборони Андрій Картаполов заявив, що всі мобілізовані продовжать службу до закінчення бойових дій. Про це він розповів російському виданню "Фонтанка".

За словами Картаполова, немає жодної необхідності нікого розпускати.

"Це вкидається нашими недругами, це все ципсошно-цереушні напрацювання. Не треба їх слухати. Адже призвали кого? Призвали військовозобов'язаних громадян Російської Федерації", — сказав Картаполов.

За його словами, всі військовозобов'язані РФ мають бути готові в будь-який час вирушити на війну. Він також зазначив, що зараз немає необхідності в загальній мобілізації в Росії і найближчим часом не передбачається. Однак розпуск мобілізованих, які відслужили рік, і набір на їхнє місце інших нерозумний.

Картаполов заявив, що всі мобілізовані окупанти вже стали "професіоналами".

"І ви пропонуєте замість професіоналів своєї справи набрати інших, а потім ще довгий час їх готувати? Ось саме цього і хочуть наші недруги", — сказав він.

Раніше повідомлялося, що окупанти вербують у свій"елітний підрозділ" хворих жителів Маріуполя. Мешканців в окупації запрошують на контракт у російське військо навіть у стінах лікарень. Потенційних бійців одразу заманюють мільйонними виплатами за поповнення статистики Генштабу ЗСУ.

Також аналітики ISW повідомили, що в РФ мобілізують мігрантів та іноземців для відновлення втрат. Російські політики вирішили, що посилатимуть мігрантів воювати в Україну. Для цього намагаються зацікавити потенційних бійців — пропонують паспорт РФ їхнім дружинам і дітям.