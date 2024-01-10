ЗС РФ завдали удару по дитячому оздоровчому центру в Харкові: в ОВА показали наслідки (фото)

За добу російські військові завдали ударів по понад 17 населених пунктах у Харківській області. Окупанти пошкодили опори ліній електропередач, розповів голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Ввечері 9 січня Збройні сили Російської Федерації завдали ракетного удару по Харкову. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у своєму Telegram.

"Близько 23:00 російські окупанти вдарили по Харкову із території Бєлгорода двома ракетами С-300", — сказав Олег Синєгубов.

Він зазначив, що внаслідок ворожої атаки було пошкоджено дитячий лікувальний оздоровчий центр. Також зруйновано медичний корпус, будівлю їдальні, пошкоджена територія закладу. Ніхто з людей не постраждав.

Крім цього, протягом доби 9 січня російські військові завдали ударів по більш як 17 населених пунктах області, а саме Уди, Веселе, Слобожанське Харківського району, Вовчанськ, Мала Вовча Чугуївського району, Куп‘янськ, Іванівка Куп’янського району. Також авіаудари були зафіксовані по Веселому, Петропавлівці, Іванівці, Табаївці, Піщаному, Берестовому Куп’янського району.

Крім цього, близько 9:30 через російський обстріл були пошкоджені опори ліній електропередач у селі Слобожанське Харківського району, обійшлося без постраждалих. Також внаслідок повторного обстрілу було пошкоджено будівлю селищної ради, вікна, дах, паркан, стіни й прилегле сусіднє приміщення, ніхто не постраждав.

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що вночі окупанти вдарили по дитячому оздоровчому таборі на околиці міста.

"Гатили по дитячому оздоровчому табору на околиці міста. Два прильоти. Пошкоджено кілька будівель, але, на щастя, без постраждалих. Бо табір порожній", — сказав Терехов.

Нагадаємо, 9 січня військовий оглядач Олександр Коваленко заявив, що більшість ворожих ударів за допомогою ракет Х-22 відзначилися влучанням у цивільні об'єкти та кількакілометровим відхиленням від цілі.

8 січня директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих розповів, що окупанти для ударів по Харківській та Запорізькій областях використовували північнокорейські балістичні ракети. З його слів, фахівцям важко достеменно встановити точний тип ракет.