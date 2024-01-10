У Китаї випробовують нову конструкцію морфінг-крил для майбутніх літаків

Оглядачі пояснили, що нова конструкція крила схожа на крила птахів і дасть змогу змінювати форму літака під час польоту, підвищуючи його льотні характеристики.

Фахівці Китайського науково-дослідного інституту (AVIC) розробили конструкцію трансформованого крила, здатну змінювати форму під час польоту. Винахід буде застосовано в майбутніх літаках зі змінною геометрією, пройшовши перед цим серію випробувань. Про це 9 січня повідомили в Global Times.

Зазначається, що інженери AVIC успішно завершили теоретичну перевірку повнорешітчастої розподіленої трансформованої структури крила на основі механічних метаматеріалів. Під час розроблення "стався прорив у кількох основних технологіях", включно з характеристикою механічних метаматеріалів, проєктуванням комірчастої конфігурації, оборотним складанням ґратчастих структур тощо.

За словами редактора пекінського журналу Aerospace Knowledge Ван Яньяна, крила, що трансформуються, — це передова технологія, що дає змогу літакам гнучко змінювати форму без використання жорстких конструкцій керма, що застосовуються наразі на літаках і можуть робити тільки обмежені рухи під час керування літаком.

Таке крило схоже на крила птахів, які можуть змінювати форму без безлічі обмежень. Фактично технологія дає змогу тонко налаштовувати літак, забезпечуючи кращий контроль над машиною.

Технологію буде застосовано при створенні так званих міждоменних літаків, що призначені для польотів на дуже різних висотах, від низьких висот із щільною атмосферою до високих висот із розрідженим повітрям, а також на дуже різних швидкостях, від дозвукових до гіперзвукових.

"Це вимагає, щоб аеродинамічна форма літака підлаштовувалася під зміни навколишнього середовища", — пояснив Ван Яньян.

Водночас експерт не очікує, що нова технологія буде застосована найближчим часом, оскільки конструкції належить пройти довгий шлях льотних випробувань на дослідних зразках. Також поки невідомо, чи буде застосована нова технологія у військових цілях.

Раніше повідомлялося, що, за словами генерал-майора ВПС США Девіда Снодді, Штати, як і раніше, володіють технологічною перевагою у сфері ведення радіоелектронної війни, проте останнім часом і Росія, і Китай серйозно просунулися в цьому аспекті. Генерал зазначив, що китайські фахівці протягом багатьох років уважно вивчали американський потенціал, щоб посилити свої можливості в цій сфері.