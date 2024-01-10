"Наростили спроможності та несемо cмepть вopогам": бригадний генерал Собко залишає Сили ТрО

За кілька тижнів з моменту масштабного вторгнення військ РФ чисельність Сил територіальної оборони зросла з десяти до ста тисяч осіб.

Бригадний генерал Сергій Собко заявив, що залишає посаду заступника командувача ТрО. Про це він повідомив 10 січня у Facebook.

Військовий зазначив, що пишається своєю участю у створенні окремого роду сил Збройних Сил України. За його словами, найбільшими викликами з перших днів широкомасштабного вторгнення російських військ були — навчити і забезпечити. За кілька тижнів Сили ТрО зросли з десяти до ста тисяч людей.

Перш за все, у той час, як зазначив Собко, треба було подолати різні труднощі — знайти техніку, бронежилети, шоломи. Доставити це в підрозділи. З його слів, до лав тероборони долучилися переважно люди, які раніше не мали військового досвіду.

Військовослужбовці окрім базової загальновійськової підготовки потребували фахової підготовки, адже потрібні були мінометники, протитанкісти, сапери та ін. Підготовка командирів виявилася ще одним викликом, оскільки треба було навчити тисячі людей. Пріоритет надавався підрозділам Сухопутних військ.

Покращенням і пришвидшенням процесів забезпечення підрозділів – ще один основний аспект, який довелося реалізовувати саме Собку. Тероборона першою в ЗСУ почала впроваджувати систему електронного обліку SAP за напрямом речового забезпечення.

Сергій Собко наголосив на тому, що командувачі пишалися Силами ТрО, бо кожен з них багато вкладав у їхній розвиток, у їхній спроможності. Він сподівається на те, що новий Командувач зможе привести бійців до нових перемог.

"Бажаю Силам ТрО ще більше зміцнитися", – пояснив він.

Нагадаємо, тероборона Волині застосувала FPV-дрон і ліквідувала вантажний автомобіль "Урал" із боєкомплектом. Оператор FPV-дрона завдав влучного удару по транспортному засобу точний удар, який спровокував детонацію боєкомплекту.