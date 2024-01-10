Електронні повістки в Україні: нардеп розкрив пропозиції комітету Ради щодо законопроєкту

Оборонний комітет Ради висунув пропозиції, що варто змінити у законопроєкті про мобілізацію. Вони стосуються відстрочок, звільнення з військової служби та вручення повісток електронною поштою.

Комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки висунув свої пропозиції щодо законопроєкту про мобілізацію. Деталями 10 січня поділився народний депутат від партії "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко.

"Важливі новини по мобілізаційному законопроєкту", — оголосив він.

Відстрочки

Оборонний комітет ВР пропонує залишити право на відстрочку для деяких категорій українців, яких хотіли її позбавити.

Зокрема, пропонується, щоб на відстрочку від мобілізації все ж могли розраховувати:

здобувачі освіти, які навчаються послідовно — без урахування фаху;

особи, зараховані на інтернатуру;

науковці та викладачі, якщо вони працюють за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки.

Електронні повістки

Урядовий законопроєкт передбачав вручення повіток електронною поштою. У парламентському комітеті пропонують виключити відповідну норму.

Звільнення зі служби

Пропонується запровадити підставу для звільнення зі служби для військових, чиї родичі загинули під час участі в АТО. Також у комітеті ВР закликали скоротити терміни звільнення тих, хто проходить строкову службу.

"Ще важливі перемоги. Працюю далі", — додав Гончаренко.

Нагадаємо, раніше нардеп Олексій Гончаренко інформував, що у Міноборони погодились зберегти право на відстрочку для осіб з інвалідністю усіх груп та їхніх чоловіків.

9 січня нардепка та член оборонного комітету ВР Соломія Бобровська розповіла, що до змісту кожної другої статті законопроєкту про мобілізації виникають зауваження.