Блеф чи реальна загроза: експерти про російську ядерну зброю на кордоні з Польщею

Інформація про те, що розташовані на авіабазі в Гродненській області літаки Су-25 були модернізовані під ядерну зброю, у західних експертів викликає сумніви.

Російську тактичну ядерну зброю, передану Білорусі торік, могли розмістити на військовій базі в Ліді в Гродненській області, недалеко від кордону з Польщею і Литвою. Там же дислокуються штурмовики Су-25, які використовує білоруська армія. Про те, яку загрозу становить білоруська військова база в безпосередній близькості з Польщею, йдеться в матеріалі Gazeta Polska Codziennie.

Автори публікації згадали документ, який підписали глави міністерств оборони Білорусі та Росії Віктор Хреніним і Сергій Шойгу в травні 2023 року. Тоді білоруський міністр заявив, що в межах військово-технічного співробітництва двох країн регіональне угруповання військ оснастили оперативно-тактичним ракетним комплексом "Іскандер-М", а штурмовики Су-25 нібито переобладнали таким чином, щоб екіпажі могли застосувати "авіаційні засоби ураження в ядерному оснащенні".

У вересні так звана білоруська незалежна "підпільна спільнота залізничників" повідомило про те, що постачання ядерних боєголовок до Білорусі активізується. Однак пізніше Олександр Лукашенко на саміті Євразійського економічного союзу в Санкт-Петербурзі заявив, що російська ядерна зброя перебуває в Білорусі "вже давно".

Оглядачі пишуть, що ядерну зброю вже розміщено в Білорусі, про це повідомляють не тільки різні спостерігачі, а й західні журналісти. За їхніми даними, пускові установки розташовані за 40 км від кордону з Литвою і за 135 км від кордону з Польщею. Там же розташована єдина в Білорусі база літаків Су-25.

"Два роки тому режим оголосив, що вони будуть модернізовані в Росії до стандарту, що дає змогу транспортувати ядерні боєприпаси, але західні експерти сильно сумнівалися в успіху цього проєкту", — підкреслили оглядачі.

Нагадаємо, Олександр Лукашенко 26 грудня минулого року заявив про завершення постачання до Білорусі російської ядерної зброї. За його словами, вся російська зброя масового ураження "на своєму місці й в хорошому стані".