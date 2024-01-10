У Харкові будують першу "підземну школу": як вона виглядає (відео)

В одному з районів Харкова зводять школу під землею. Якщо будівництво й надалі буде йти за планом, її відкриють вже навесні.

У Харкові триває будівництво першої "підземної школи". Про це повідомив 10 січня міський голова Ігор Терехов, опублікувавши кадри приміщень зсередини.

Мер розповів, що школа знаходиться в Індустріальному районі Харкова. Її будівництво попри обстріли ЗС РФ та холоди йде чітко за графіком.

"Сьогодні вже змонтовані всі бетонні конструкції, тож зараз робота закцентована на гідро- та теплоізоляції, проведенні систем каналізації, водогону та встановленні вентиляції", — зазначив Терехов.

З його слів, підрядники обіцяють дотримуватись заданого темпу. В такому разі вже з березня перша "підземна школа" зможе приймати дітей. Коли заклад буде готовий, влада обіцяє розпочати зведення наступної такої школи — в одному з центральних районів Харкова.

Нагадаємо, пізно ввечері 9 січня ЗС РФ обстріляли Харків. Мер міста Ігор Терехов передавав, що, за попередніми даними, удари були завдані з ворожих ЗРК С-300 з території Бєлгорода. Від атаки постраждав дитячий оздоровний центр, який, як підкреслили в ОВА, є "виключно цивільним об’єктом".

Згодом очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що по Харкову було завдано два удари ракетами С-300. Він проінформував, що було зруйновано медичний корпус та будівлю їдальні, також пошкоджена територія оздоровного центру. Обійшлося без постраждалих.