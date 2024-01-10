"Діри пробило наскрізь": у РФ показали наслідки диверсії на залізниці у Нижньому Тагілі (відео)

На відео, знятому у російському регіоні, можна побачити сантиметровий шар металу, пробитий вибухівкою. У деяких вагонах шматки обшивки вивернуті в різні боки.

Вибухові пристрої, закладені під залізничні платформи у Свердловській області, пробили наскрізні отвори у цистернах для перевезення палива. У частини вагонів погнулись конструкції. Вантажний потяг з кількома десятками цистерн відігнали на запасну колію — використовувати його повторно поки що не планують. Про деталі диверсії у глибокому російському тилу ідеться на відео, опублікованому українським блогером і волонтером Сергієм Стерненком у Telegram-каналі.

У дописі Стерненка розміщене відео, зняте невідомим громадянином, можливо, у Росії. У підписі вказано, що місце подій — Свердловська область, де днями відбулась диверсія на залізниці. З якого джерела отриманий запис, не вказано.

На двохвилинному відео росіянин показує дев'ять цистерн для палива, які потрапили під удар "диверсантів". Вказує, що у деяких цистерн вибухова хвиля вгнула всередину або назовні шар металевої оболонки, є погнуті частини конструкції. Деяким "пощастило" менше — вони отримали наскрізні отвори: таких цистерн автор запису нарахував три.

Помітно, що товщина пробитого шару металу — майже 1 см. Автор запису дивується силі вибуху, який міг таке зробити. Також вказує на деякі особливості диверсії: з його слів, заряд поклали у невелику заглибину між цистернами і залізничними платформами, на яких їх перевозять.

"Ось вагончики, які рвонули — дев'ять штук. Поробило наскрізні діри — це ж якої сили вибух?! Це шедеврально [показав вивернуті назовні шматки металу — ред.]. Будьте пильними!" — описав свої враження житель Свердловської області.

Диверсія у РФ — деталі

Зазначимо, про диверсію у Свердловській області стало відомо 8 січня. Місцеві жителі повідомили, що стався вибух у районі станції Сан-Донато та нафтобази "Газпрому", розташованої неподалік. Пізніше з'явились відео, на яких російські правоохоронці перевіряють документи у автомобілістів, тим часом як залізничні шляхи перекрили для руху поїздів. Згодом росЗМІ визнали, що стався "інцидент на залізничних шляхах", але природу інциденту не уточнювали.

Раніше у РФ також відбувались диверсії, пов'язані з паливом та залізницею. Наприклад, 14 грудня стало відомо про вибухи та пожежу біля цистерн "Роснефти" у Воронежі. При цьому місцева влада запевняла, що ніякого інциденту не було і відбуваються тренування сил МНС. 1 грудня сталась низка вибухів у Бурятії: палало у 15-кілометровому тунелі і на станціях, де стояли потяги з пальним.

Нагадуємо, український експерт пояснив, чим небезпечні можлива нова зброя РФ — реактивні дрони-камікадзе Shahed-238. Тим часом російські виробники повідомили, що начебто готові надати ЗС РФ новітні плануючі авіабомби "Дрель", здатні дістати установки ППО.