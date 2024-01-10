Прем'єрка Італії і канцлер Німеччини обговорили допомогу Україні, — ЗМІ

Очільники урядів Італії і Німеччини при обговоренні прийдешніх подій в європейській спільноті зосередилися на військовій і фінансовій допомозі Україні.

Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні і канцлер Німеччини Олаф Шольц у рамках підготовки до позачергового саміту Євроради обговорили допомогу Україні. Про це пише італійське інформаційне агентство ANSA.

Як зазначає агенція, у заяві, опублікованій у вівторок, 9 січня, офісом італійської прем'єрки в Палаццо Кіджі, йдеться про те, що очільники урядів двох європейських країн обговорили основні міжнародні питання та суто питання ЄС, зосередившись на військовій та фінансовій підтримці України.

Крім того, Джорджа Мелоні презентувала німецькому колезі пріоритети головування Італії у G7 у 2024 році.

Позачерговий саміт Євроради відбудеться 1 лютого в Брюсселі.

Італія: допомога Україні

У грудні 2023 року уряд Італії ухвалив постанову, яка дозволяє країні надавати військову підтримку Україні до кінця 2024 року. Тепер це рішення має підтримати парламент країни.

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто висловив наміри про передачу Україні восьмого пакета військової допомоги.

Водночас міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні закликав Європейський союз до формування власної армії, яка б не тільки відігравала роль у підтримці миру, а й запобігала конфліктам.

Фокус писав, що в Євросоюзі готові робити все для підтримки України, а НАТО прагне зміцнити свої позиції.